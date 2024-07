Mbappé priznao da je podbacio pa 'odbrusio' novinarima: 'To je pitanje za Deschampsa'

Francuska je u polufinalu europskog prvenstva ispala od Španjolske. Momčad Luisa de la Fuentea (63) pobijedila je 2-1, a "dužnik" utakmice i cijelog prvenstva bio je Kylian Mbappe (25). Francuz je odigrao pet utakmica na prvenstvu u Njemačkoj i postigao samo jedan gol.

Olakotna okolnost za Mbappea bila je ozljeda nosa koju je zadobio u grupnoj fazi protiv Austrije. Zbog toga, napadač nije bio dostupan jednu utakmicu, a da je ozljeda ostavila traga na njemu pokazalo se u utakmici protiv Belgije kada je nakon duela, gdje je dobio loptom u glavu, odmah napustio igru.

U polufinalu Mbappe nije nosio masku i mnogi su mislili kako je to znak da se ubitačni napadač vraća onome što najbolje zna - zabijati golove. No, to se nije ostvarilo. Istaknuo je kako je svjestan toga da ovo nije bilo njegovo najbolje prvenstvo.

- U nogometu, ili si dobar, ili nisi. Ja nisam bio dobar. Podbacio sam na Euru. Želio sam postati prvak Europe. Sad idem na odmor, moram se spremiti za novo poglavlje u životu. Preda mnom je puno posla, čeka me puno toga novog - rekao je.

“Furija” se nakon početnog šoka i gola Randala Kolo Muanija (25) iz 9. minute brzo vratila u igru. U 25. minuti već su vodili, a za to su zaslužni Lemine Yamal (16) i Dani Olmo (26). Mladi igrač Barcelone fantastično je pogodio u 21. minuti, a samo četiri minute kasnije Olmo je Španjolsku doveo u vodstvo koje se zadržalo do kraja utakmice.

Zamjenio dres na poluvremenu?

Bijes francuske javnosti Mbappe je navukao zbog poteza koje su zabilježile kamere na poluvremenu. Internetom se proširila snimka iz tunela u kojoj možemo vidjeti Francuz s dresom u ruci, koji nalikuje španjolskom, iz čega su mnogi zaključili da je već na poluvremenu razmijenio dres s nekim od igrača iz suparničkog tabora dok je njegova momčad bila u zaostatku.

Mbappe je imao veliku priliku pred sam kraj utakmice vratiti “tricolore” u igru, no njegov udarac otišao je preko gola.

- Nismo promašili puno šansi, ali promašili smo ih dovoljno da ispadnemo. Španjolska je igrala bolje od nas i zaslužila je da ode u finale. Morao sam to zabiti... Ako ništa, morao sam pucati u okvir gola. Nažalost, šutirao sam preko gola i to je surova realnost nogometa, priznao je Mbappe koji je pred kraj utakmice propustio šansu da poravna rezultat na 2-2 - pričao je utučeni Mbappe.

Francuski novinari su ga pitali treba li nešto mijenjati u reprezentaciji.

- Nisam ja izbornik, to je pitanje za njega. Ne mogu doći ovdje i reći što se sve treba mijenjati. Ja trebam samo biti najbolja verzija sebe za suigrače. To je pitanje za izbornika - zaključio je.