'Mbappé saga' nije gotova! Evo koliko mu PSG nudi za ostanak

Kylian Mbappé sve je dogovorio s Realom, vrvjele su naslovnice svjetskih medija nakon što je, po tko zna koji put, mladi Francuz odbio produljiti ugovor s PSG-om.

Pogledajte video: Slavlje Parižana

Ponajbolji nogometaš svijeta od ljeta će biti slobodan igrač na tržištu i moći će besplatno potpisati za neki klub, dok mu je Fifin pravilnik dopustio javno koketiranje s klubovima još od siječnja, odnosno šest mjeeci prije isteka ugovora. Madridski Real postavio se kao logična opcija za nastavak karijere briljantnog Francuza. Karim Benzema je u veteranskim godinama (34), a 'kraljevi' moraju osigurati adekvatnu zamjenu za ponajboljeg igrača. S druge strane, Mbappé želi osvojiti Ligu prvaka što mu dosad nije uspjelo u PSG-u, usprkos silnim milijunima utučenim na razna pojačanja.

Ipak, saga oko nastavka Mbappéove karijere nije gotova! Predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi u više je navrata naglašavao da neće dopustiti da Mbappé besplatno ode iz kluba, dok je igrač kazao kako još uvijek nije donio konačnu odluku.

Više mu Parižani ne mogu obećati da će dovesti najbolje igrače svijeta, odnosno mogu no to neće ipak imati nekakvu težinu nakon što je stigao Messi, Hakimi, Wijnaldum, Ramos i Donnarumma, a PSG, uz sve već postojeće zvijezde, nije bio ni blizu osvajanja Lige prvaka.

Ipak, imaju Parižani i skrivenog aduta! Iako on, doduše, i nije nešto 'sakriven' budući da se, jasno, radi o novcu. Španjolski novinar Guillem Balague, pisac biografije Pepa Guardiole, tvrdi da je PSG ponudio Mbappéu nevjerojatnih 150 milijuna eura za novi dvogodišnji ugovor! Cifra je to koja prelazi granice 'normale', no u današnjem nogometu itekako je realna.

Teško da mu Real može konkurirati takvoj financijskoj ponudi, a sada ostaje vidjeti hoće li Mbappé izabrati novac, kojeg ima već na pretek, ili novu stranicu u karijeri...

Podsjetimo, Mbappé je ove sezone u 38 nastupa zabio 28 golova uz nevjerojatnih 20 asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 160 milijuna eura što ga čini najvrjednijim nogometašem svijeta. Najbliži mu je Erling Haaland koji vrijedi deset milijuna manje, a osim spomenutog dvojca, nitko ne vrijedi preko 100 milijuna.

