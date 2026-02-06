Mbappéova majka zarađuje čak i više od njegovih suigrača. Evo koliko joj sin plaća godišnje...

Kylian Mbappé (27) jedan je od najplaćenijih nogometaša svijeta, a njegov prelazak u Real Madrid donosi mu astronomsku zaradu. Ipak, ključna figura iza njegovog uspjeha i bankovnog računa je njegova majka i agentica Fayza Lamari (51), žena poznata kao jedna od najtvrđih pregovaračica u nogometu, koja od svog sina svake godine prima višemilijunsku plaću.

Prema pisanju portugalskog lista A Bola, Fayza Lamari na temelju ugovora sa sinom godišnje zarađuje čak 4,5 milijuna eura neto. Taj je iznos, pomalo nevjerojatno, veći od plaća koje u Real Madridu imaju sedmorica njegovih suigrača: Arda Güler, Brahim Díaz, Andrij Lunin i drugi. Njezina uloga nije samo savjetodavna; ona upravlja svim Kylianovim privatnim, poslovnim i financijskim poslovima te je odigrala ključnu ulogu u pravnoj bitci protiv PSG-a zbog neisplaćenih plaća i bonusa teških više od 60 milijuna eura.

Put do ovog lukrativnog dogovora nije bio nimalo lak, a Fayza je u jednom intervjuu otkrila da je sa sinom vodila žestoku raspravu oko raspodjele novca. U početku je tražila polovicu svih njegovih prihoda, na što je mladi napadač oštro reagirao.

​- Ne dam ti pola! Jesi li luda? Ja zabijam golove, kako možeš očekivati 50 posto? - navodno joj je odbrusio Mbappé.

Nakon Kylianovog odbijanja, majka mu je postavila jasan ultimatum koji je otkrila u francuskoj emisiji "Envoye Special". Kompromis je postignut na 30 posto, ali uz njezinu prijetnju.

​- Rekla sam mu: Ispod 30 posto ne radim! Umirovit ću se i raditi kao i svi drugi: idem na odmor na Maldive, ali ne radim za tebe! - ispričala je Lamari, dodavši kako je velik dio tog novca usmjeren u njihovu zajedničku zakladu "Inspired by KM" koja pomaže 98 djece iz Pariza.

Dok njegova majka uživa u izdašnoj proviziji, Kylianovi prihodi su na drugoj razini. U Real Madridu ima osnovnu bruto plaću od oko 31 milijun eura godišnje. Uz to, prilikom prelaska iz PSG-a kao slobodan igrač dogovorio je bonus za potpis u iznosu između 100 i 150 milijuna eura, koji će mu biti isplaćen u ratama. Kada se tome dodaju unosni sponzorski ugovori, procjenjuje se da njegova ukupna godišnja zarada doseže između 95 i 120 milijuna dolara. Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi 180 milijuna eura, a s 27 godina već je osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti.