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McEnroe za 24sata: Nole je stroj, ne želim da Alcaraz završi kao Borg. Kyrgios? Žalim ga...

Piše Luka Tunjić,

Dobio sam 39.000 dolara kada sam prvi put osvojio US Open (1979.), a tenisači danas dobiju 120.000 dolara za poraz u prvom kolu. Đoković? Pitanje je koliko će mu tijelo izdržati, rekao je legendarni McEnroe (67)