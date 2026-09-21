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Foto: HBO/Eurosport
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McEnroe za 24sata: Nole je stroj, ne želim da Alcaraz završi kao Borg. Kyrgios? Žalim ga...

Piše Luka Tunjić,

Dobio sam 39.000 dolara kada sam prvi put osvojio US Open (1979.), a tenisači danas dobiju 120.000 dolara za poraz u prvom kolu. Đoković? Pitanje je koliko će mu tijelo izdržati, rekao je legendarni McEnroe (67)

Njemački tenisač Alexander Zverev okrunio se nedavno drugom Grand Slam titulom osvojivši US Open. Nijemac je u finalu pobijedio najboljeg američkog tenisača Bena Sheltona 3-1 u setovima. Zadnji Grand Slam sezone obilježilo je i rano ispadanje Novaka Đokovića u prvom kolu, povratak Carlosa Alcaraza nakon četiri mjeseca izbivanja pa poraz od Sheltona u četvrtfinalu...

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