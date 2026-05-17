McGregor će opet u oktogon! White je sve službeno potvrdio, a evo kad će se slavni Irac boriti

Nakon pet godina pauze, bezbroj nagađanja, otkazanih povrataka i ozljeda, jedna od najvećih zvijezda u povijesti slobodne borbe napokon se vraća. UFC je i službeno potvrdio ono što su obožavatelji diljem svijeta dugo čekali: Conor McGregor ponovno ulazi u oktogon.

Predsjednik organizacije Dana White objavio je kako će Irac predvoditi UFC 329 priredbu 11. srpnja u Las Vegasu, a protivnik će mu biti stari rival, bivši prvak perolake kategorije Max Holloway. Borba, koja će se održati u velter kategoriji, bit će vrhunac tradicionalnog Međunarodnog tjedna borbe u T-Mobile Areni i označit će povratak 'Notoriousa' točno pet godina nakon njegovog posljednjeg nastupa.

Dug i trnovit put natrag

Posljednji put se borio u srpnju 2021. godine, kada je u trećem meču protiv Dustina Poiriera doživio stravičan prijelom noge koji je prijetio okončanjem njegove karijere. Uslijedile su godine oporavka, rehabilitacije i neizvjesnosti. Njegov povratak bio je planiran za lipanj 2024. protiv Michaela Chandlera, no samo nekoliko tjedana prije borbe, McGregor je morao otkazati nastup zbog loma nožnog prsta. U međuvremenu, Irac nije mirovao.

Posvetio se poslovnim pothvatima, postao suvlasnik promocije Bare Knuckle Fighting Championship, a okušao se i u Hollywoodu ulogom u filmu "Road House". Unatoč aktivnostima izvan sporta, želja za povratkom nikada nije jenjavala, a sada je, čini se, konačno pronađen pravi trenutak i protivnik. Sa svojih 37 godina, tri dana prije 38. rođendana, McGregor će ući u borbu s omjerom 22-6, svjestan da je ovo možda posljednja prilika da dokaže kako i dalje pripada samom vrhu.

Revanš koji se čekao više od desetljeća

Borba protiv Hollowaya zapravo je revanš koji se pripremao punih trinaest godina. Prvi put su se susreli u kolovozu 2013. u Bostonu, dok su obojica bili tek nadolazeće nade u perolakoj kategoriji. McGregor je tada slavio jednoglasnom odlukom sudaca, no borba je ostala upamćena po tome što je Irac rano u meču pretrpio puknuće prednjeg križnog ligamenta, zbog čega se morao osloniti na hrvanje kako bi osigurao pobjedu. Od te večeri njihove su karijere krenule dijametralno suprotnim putevima.

McGregor je postao globalna superzvijezda i prvi borac u povijesti UFC-a koji je istovremeno držao pojaseve u dvije težinske kategorije, dok je Holloway izgradio nasljeđe kao jedan od najvećih boraca perolake kategorije svih vremena. Sada se ponovno susreću u potpuno drugačijim okolnostima, kao veterani sporta s istom željom za dokazivanjem kao i onog dana u Bostonu. McGregor je povratak već najavio u svom stilu, porukama na društvenim mrežama upućenim Hollowayu: "Opet ću te naučiti pameti, dijete" i "Pokazat ćeš poštovanje prema mom je*enom imenu".

Spektakl u najavi: UFC 329 donosi pregršt uzbuđenja

Glavna borba večeri između McGregora i Hollowaya samo je šlag na torti onoga što UFC priprema za svoju najveću ljetnu priredbu. Program je ispunjen drugim atraktivnim dvobojima, a u sunaslovnoj borbi večeri ljubimac navijača Paddy Pimblett sučelit će se s opasnim francuskim borcem Benoîtom Saint-Denisom. Bivši prvak srednje kategorije Robert Whittaker borit će se protiv Nikite Krylova u poluteškoj, a svoj dugoočekivani debi u UFC-u imat će i američki olimpijski pobjednik u hrvanju, Gable Steveson. Las Vegas će tako sredinom srpnja ponovno postati epicentar borilačkog svijeta, a povratak Conora McGregora jamči da će oči cijelog planeta biti uprte u oktogon T-Mobile Arene.

*uz korištenje AI-ja.