Drama u borbi za titulu u F1! McLarenov duo diskvalificiran, Verstappen ima šansu za naslov

Red Bullov Max Verstappen (28) slavio je na Velikoj nagradi u Las Vegasu, a njegova pobjeda mogla bi postati još značajnija u ukupnom poretku vozača. FIA je reagirala nakon provjera tehničkih redara i diskvalificirala oba vozača McLarena te im oduzela bodove. Lando Norris (26) završio je na drugom, a Oscar Piastri (24) na četvrtom mjestu.

Foto: Jeenah Moon

Riječ je o nepravilnosti podnice, odnosno klizne ploče koja se nalazi ispod bolida. Podnica služi za kontrolu maksimalne brzine te visinu bolida i ako je samo nekoliko milimetara više potrošena od predviđenog, FIA reagira. Propisana debljina podnice je devet milimetara, a ako je potrošena i tanja od temeljnog pravila oba vozača iz tima se diskvalificiraju s utrke.

Tehnički redari pregledali su oba McLarena i zaključili da bolidi moraju na dodatnu provjeru. Ove sezone sličnu situaciju imao je Ferrarija kojeg je vozio Lewis Hamilton (40). On je diskvalificiran s VN Kine u ožujku jer je njegova podnica bila potrošena i debljine 8,6 milimetara što je samo 0,4 milimetara tanje od propisanog. S ovom odlukom krovne organizacije F1 Norrisu će se oduzeti 18, a Piastriju 12 bodova.

Trenutačno je vodeći Norris na 390, a Piastri i Verstappen dijele drugo mjesto s 366 bodova u ukupnom poretku vozača. Do kraja sezone ostale su još dvije utrke; prva na redu je u Katru 30. studenog gdje se vozi i sprint, a zadnja u Abu Dhabiju 7. prosinca.