Obavijesti

Sport

Komentari 4
REPRIZA SPEKTAKLA IZ 2005.

Meč iz snova: Cro Cop se vraća u ring, borit će se protiv Fjodora?!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Meč iz snova: Cro Cop se vraća u ring, borit će se protiv Fjodora?!
Foto: kraljigo

Kada smo se borili, Mirko je bio jedan od najjačih boraca u tom trenutku. Morao sam naučiti puno muay thaija i kickboxinga kako bih se mogao boriti s njim - rekao je Fjodor nakon njihovog zadnjeg meča

Najbolji hrvatski MMA borac, Mirko "Cro Cop" Filipović, trebao bi se vratiti u ring. Kako piše Večernji list, Filipović bi se trebao boriti s jednim od najboljih u povijesti borilačkog sporta i svojim velikim rivalom Fjodorom Emilianenkom. Bio bi to svojevrsni revanš dvojice velikana. Godine 2005. Fedor je pobijedio Filipovića odlukom sudaca i tako obranio PRIDE pojas.

Navodi se kako bi se meč odradio po boksačkim pravilima, a ne MMA pravilima jer su oba borca već u poodmaklim godinama za veliki intenzitet koje pružaju MMA borbe. Meč po boksačkim pravilima više odgovara "posljednjem ruskom caru" jer Filipović neće moći koristiti svoj slavni high-kick. Borba se trebala odvijati u Japanu, ali nema slobodnih termina dvorana pa će se odabrati neko drugo mjesto za meč.

- Kada smo se borili, Mirko je bio jedan od najjačih boraca u tom trenutku. Morao sam naučiti puno muay thaija i kickboxinga kako bih se mogao boriti s njim. Bilo je mnogo tehnika koje sam trebao svladati i posložiti da bih bio spreman za ring s njim. Sjećam se trenutka kada su nam se noge sudarile; mislio sam da mi je noga pukla, nije mi bilo svejedno, ali na kraju je sve bilo u redu. Uživao sam u tom meču - rekao je Fjodor o posljednjem meču s Filipovićem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
PROGOVORILA O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal
KVALIFIKACIJE ZA SP

Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal

Hrvatska bi mogla završiti u skupini s najboljim reprezentacijama svijeta, kao što su Španjolska, Argentina i Francuska. Strijelac jedinog gola u pobjedi Njemačke bio je Nick Woltemade

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025