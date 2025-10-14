Meč iz snova: Cro Cop se vraća u ring, borit će se protiv Fjodora?!

Najbolji hrvatski MMA borac, Mirko "Cro Cop" Filipović, trebao bi se vratiti u ring. Kako piše Večernji list, Filipović bi se trebao boriti s jednim od najboljih u povijesti borilačkog sporta i svojim velikim rivalom Fjodorom Emilianenkom. Bio bi to svojevrsni revanš dvojice velikana. Godine 2005. Fedor je pobijedio Filipovića odlukom sudaca i tako obranio PRIDE pojas.

Navodi se kako bi se meč odradio po boksačkim pravilima, a ne MMA pravilima jer su oba borca već u poodmaklim godinama za veliki intenzitet koje pružaju MMA borbe. Meč po boksačkim pravilima više odgovara "posljednjem ruskom caru" jer Filipović neće moći koristiti svoj slavni high-kick. Borba se trebala odvijati u Japanu, ali nema slobodnih termina dvorana pa će se odabrati neko drugo mjesto za meč.

- Kada smo se borili, Mirko je bio jedan od najjačih boraca u tom trenutku. Morao sam naučiti puno muay thaija i kickboxinga kako bih se mogao boriti s njim. Bilo je mnogo tehnika koje sam trebao svladati i posložiti da bih bio spreman za ring s njim. Sjećam se trenutka kada su nam se noge sudarile; mislio sam da mi je noga pukla, nije mi bilo svejedno, ali na kraju je sve bilo u redu. Uživao sam u tom meču - rekao je Fjodor o posljednjem meču s Filipovićem.