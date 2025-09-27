Obavijesti

MOĆI ĆE SUDJELOVATI 2026.

Međunarodni paraolimpijski odbor ukida suspenziju Rusiji i Bjelorusiji nakon dvije godine

Piše HINA,
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Opća skupština IPC-a prvo je glasala protiv potpune suspenzije dvaju nacionalnih odbora (115 glasova protiv, 55 za, s 11 suzdržanih za Rusiju i 119 glasova protiv, 48 za i 9 suzdržanih za Bjelorusiju)

Međunarodni paraolimpijski odbor (IPC) odlučio je ukinuti djelomičnu suspenziju Rusije i Bjelorusije, koja je bila na snazi ​​od invazije na Ukrajinu, te ponovno primiti ta dva nacionalna odbora kao punopravne članove organizacije na svojoj glavnoj skupštini u subotu u Seulu.

Ova odluka ponovno otvara put ruskim i bjeloruskim parasportašima da se natječu pod svojim zastavama na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina (6.-15. ožujka 2026.). Međutim, šest sportova na programu ovisi o međunarodnim savezima, koji su do sada održavali suspenziju ruskih i bjeloruskih sportaša.

Da bi se kvalificirao za Paraolimpijske igre, svaki sportaš mora imati aktivnu licencu za sezonu 2025./26. od svoje međunarodne federacije, u ovom slučaju FIS-a (paralpsko skijanje, paraskijaško trčanje, parasnowboarding), IBU-a (parabiatlon) i WPIH-a (parahokej na ledu), koje ih trenutno isključuju iz procesa kvalifikacija. World Curling (curling u invalidskim kolicima) dodjeljuje kvotu zemlji, a ne sportašu, a kvalifikacije su već završene.

So?i: Po?ele Zimske paraolimpijske igre 2014.
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Opća skupština IPC-a prvo je glasala protiv potpune suspenzije dvaju nacionalnih odbora (115 glasova protiv, 55 za, s 11 suzdržanih za Rusiju i 119 glasova protiv, 48 za i 9 suzdržanih za Bjelorusiju). Zatim je odlučila ukinuti djelomičnu suspenziju Rusije (91 glas za, 77 glasova protiv, s 8 suzdržanih) i Bjelorusije (103 glasa za, 63 glasa protiv, s 10 suzdržanih).

Djelomičnu suspenziju usvojila je Opća skupština IPC-a u jesen 2023., dopuštajući ruskim i bjeloruskim sportašima da se natječu na Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. pod neutralnom zastavom i pod strogim uvjetima neutralnosti.

Prethodno je IPC isključio ruski i bjeloruski Paraolimpijski odbor sa ZOI u Pekingu 2022. 3. ožujka, uoči ceremonije otvaranja 4. ožujka, koja se održala samo nekoliko dana nakon što je Rusija započela invaziju na Ukrajinu 24. veljače.

Ova odluka dolazi osam dana nakon što je Međunarodni olimpijski odbor (MOO) odobrio prisutnost ruskih i bjeloruskih sportaša na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina, kao što je to učinio u Parizu 2024., pod neutralnom zastavom i pod strogim uvjetima neutralnosti.

