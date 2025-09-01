Obavijesti

NAKON OSAM GODINA

Medvjedev nakon šokantnog poraza i izljeva bijesa smijenio trenera: 'Avantura završava'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Eduardo Munoz

Danil Medvedjev i Gilles Cervara raskinuli osmogodišnje partnerstvo nakon Medvedjevljevog ispadanja u prvom kolu US Opena

Ruski tenisač Danil Medvedjev i njegov trener Gilles Cervara objavili su u ponedjeljak, nekoliko dana nakon što je bivši svjetski broj jedan zapanjujuće ispadao u prvom kolu US Opena, da prekidaju svoju osmogodišnju suradnju.¨Medvedjev je izgubio 3-6 5-7, 7-6(5),6-0, 4-6 od Benjamina Bonzija u meču u kojem je 29-godišnji Rus napao glavnog suca i razbio reket nakon meča.

Cervara, proglašen trenerom godine 2019. godine, pomogao je Medvedjevu da osvoji 20 naslova, uključujući US Open 2021. i ATP završnicu 2020. godine.

"Zahvalan sam vam što ste me vodili kroz sve ove godine i vidjet ćemo što nam život donosi u budućnosti", napisao je Medvedjev na društvenim mrežama.

Odluka o prekidu partnerstva donesena je nakon lošeg niza na Grand Slam turnirima ove godine, gdje je Medvedev izgubio u prvom kolu na tri od četiri velika turnira, a u drugom kolu na trećem.

Cervara je rekao da je volio raditi s Rusom - "čak i kada je bilo teško".

"Danile, naša fantastična osmogodišnja avantura zajedno završava. Poput simboličnog trzaja života, nakon ovog US Opena završavamo našu suradnju", objavio je Cervara na društvenim mrežama u nedjelju.

"Imat ću na umu tvoju nekonvencionalnu magiju kao igrača, što je tvoja snaga. Vratit ćeš se, siguran sam."

