EMOCIJE NA NAJJAČE

MEGAGALERIJA DERBIJA Frcala nervoza! Pogledajte što je sve ponudio okršaj Dinamo - Hajduk

DINAMO - HAJDUK 1-1 Nakon rekordno dugog derbija na Maksimiru (108 minuta!) Zagrepčani su i dalje vodeća momčad HNL-a s bodom ispred Splićana, a sve emocije i zbivanja pogledajte u velikoj fotogaleriji
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
1/100
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
