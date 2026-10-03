Megagalerija HR katastrofe: Pogledajte reakcije 'vatrenih' nakon povijesne šamarčine 0-7

HRVATSKA - ENGLESKA 0-7 Pogledi u pod, slijeganje ramenima, mahanje rukama... Teško su se hrvatski nogometni reprezentativci mogli izraziti nakon šokantnih 90 minuta protiv "tri lava", a kako je tek bilo tisućama djece?!
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Hrvatska je izgubila 7-0 od Engleske. Tomu se ni najpesimističniji navijači nisu mogli nadati.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Hrvatska je izgubila 7-0 od Engleske. Tomu se ni najpesimističniji navijači nisu mogli nadati. |
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Hrvatska je izgubila 7-0 od Engleske. Tomu se ni najpesimističniji navijači nisu mogli nadati.
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Obrana nam je šuplja kao švicarski sir, a njihove reakcije tijekom i nakon utakmice dovoljno govore. Ali nije kriva samo obrana, nego čitava momčad.
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Bezvoljno, bezidejno, bez imalo srca i naboja za nacionalni dres. Sreća ili nesreća je što se dojam može popraviti protiv Španjolske u utorak.
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Foto Goran Kovacic/PIXSELL
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