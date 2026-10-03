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ŠOK I NEVJERICA

Megagalerija HR katastrofe: Pogledajte reakcije 'vatrenih' nakon povijesne šamarčine 0-7

HRVATSKA - ENGLESKA 0-7 Pogledi u pod, slijeganje ramenima, mahanje rukama... Teško su se hrvatski nogometni reprezentativci mogli izraziti nakon šokantnih 90 minuta protiv "tri lava", a kako je tek bilo tisućama djece?!
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Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
Hrvatska je izgubila 7-0 od Engleske. Tomu se ni najpesimističniji navijači nisu mogli nadati. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska je izgubila 7-0 od Engleske. Tomu se ni najpesimističniji navijači nisu mogli nadati. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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