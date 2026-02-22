Mektić i Krajicek izborili finale prestižnog natjecanja u SAD-u

Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se u nedjelju zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom u finale teniskog turnira u Delry Beachu. Drugi nositelji Mektić i Krajicek su sa 6-4, 7-6 (1) pobijedili par kojeg čine Kanađanin Liam Draxl i Jody Maginley s Antigve i Barbuda nakon sat i pol igre.

Za naslov će se Mektić i Krajicek u finalu boriti s američkim parom kojeg čine Benjamin Kittay i Ryan Saggerman. Oni su do finala stigli pobjedom nad trećim nositeljima, Jamesom Tracyjem i Robertom Cashom, 7-5, 6-3. Susret je na rasporedu u nedjelju u 19 sati.

Iako su do polufinala stigli bez izgubljenog seta, put za Mektića i Krajiceka nije započeo nimalo lako. Već u prvom kolu namučili su ih Kanađanin Gabriel Diallo i Amerikanac Ethan Quinn. Hrvatsko-američka kombinacija, sastavljena od dvojice bivših svjetskih brojeva jedan u parovima, izgubila je prvi set u napetom tie-breaku. Ipak, pokazali su iskustvo i kvalitetu, preokrenuvši meč za konačnu pobjedu 6-7, 6-3, 10-4.

U četvrtfinalu ih je čekao dvoboj protiv Urugvajca Ariela Behara i Australca Matthewa Romiosa. Tu su Mektić i Krajicek odigrali znatno sigurnije i riješili prvi set sa 6-3. Drugi set ponovno je otišao u tie-break, no ovoga puta bili su mirniji i slavili sa 7-6 i osigurali mjesto među četiri najbolja para.