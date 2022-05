Mektić i Pavić ispali s Mastersa

Olimpijski pobjednici iz Tokija, hrvatski teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić nastavili su sa skromnim rezultatima u 2022. godini izgubivši u susretu 2. kola ATP turnira iz serije "masters 1000", bolji su bili još jedan hrvatski igrač Ivan Dodig i Talijan Simone Bolelli sa 7-5, 3-6, 10-6.

Bio je ovo treći uzastopni poraz Mektića i Pavića, nakon finala Beograda i poraza u prvom nastupu u Rimu.

Mektić i Pavić su u prvom setu prvi stigli do prednosti oduzevši servis Dodigu za vodstvo od 5-3. Do te su prednosti stigli iskoristivši četvrtu "break-loptu", a da do tog rezultata nisu bili suočeni niti s jednom. No, uslijedio je veliki pad, naš je zlatni par izgubio četiri gema zaredom, gemove na svom početnom udarcu gubili su i Pavić i Mektić, pa je prvi set pripao Dodigu i Bolelliju sa 7-5.

U drugom setu Mektić i Pavić su poveli sa 3-0 oduzevši servis Bolelliju, a zatim taj "break" prednosti obranili iako su i kod 3-1 i kod 4-2 bili suočeni sa po tri "break-lopte".

Odlučujući produženi "tie-break" dobro je počeo za Mektića i Pavića koji su dobili prva dva poena, ali Dodig i Bolelli su uzvratili s četiri uzastopna čime su preuzeli kontrolu rezultata te mirno priveli susret kraju u svoju korist.

Suparnici Dodigu i Bolelliju u četvrtfinalu bit će Britanac Jamie Murray i Novozelanđanin Michael Venus.

