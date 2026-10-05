Mektić je na korak do naslova u Tokiju! Pobijedio je u polufinalu

Hrvatski tenisač Nikola Mektić se u ponedjeljak zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u finale parova na teniskom ATP turniru u Tokiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Čilić za 24sata o planovima za budućnost, Prižmiću...: Vidjet ću na kraju sezone što dalje... | Video: 24sata/pixsell

Mektić i Krajicek su u polufinalu nakon sat i 55 minuta igre sa 7-5, 7-6(3) bili bolji od prvih nositelja Talijana Simonea Bolellija i Andree Vavassorija. Prvi su set Mektić i Krajicek dobili nakon što su jednom oduzeli servis suparnicima za 6-5, a odluka je u drugom setu nakon izjednačene igre pala u tie-breaku.

Foto: Manami Yamada

U finalu će se Mektić i Krajicek, koji su četvrti nositelji, za naslov boriti protiv drugih nositelja Francuza Thea Arribagea i Albana Olivettija.