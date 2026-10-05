Mektić i Krajicek srušili su prve nositelje u Tokiju i izborili finale turnira! U napetom polufinalu slavili su 7-5, 7-6(3) i na korak su do naslova gdje ih čekaju Francuzi
S KRAJICEKOM
Mektić je na korak do naslova u Tokiju! Pobijedio je u polufinalu
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Hrvatski tenisač Nikola Mektić se u ponedjeljak zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u finale parova na teniskom ATP turniru u Tokiju.
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Mektić i Krajicek su u polufinalu nakon sat i 55 minuta igre sa 7-5, 7-6(3) bili bolji od prvih nositelja Talijana Simonea Bolellija i Andree Vavassorija. Prvi su set Mektić i Krajicek dobili nakon što su jednom oduzeli servis suparnicima za 6-5, a odluka je u drugom setu nakon izjednačene igre pala u tie-breaku.
U finalu će se Mektić i Krajicek, koji su četvrti nositelji, za naslov boriti protiv drugih nositelja Francuza Thea Arribagea i Albana Olivettija.
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