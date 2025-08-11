Obavijesti

VAŽNA POBJEDA

Mektić nakon drame izborio drugo kolo ATP-a u Cincinnatiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pavić i Mektić ispali u prvom kolu teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sljedeći suparnici Mektiću i Ramu bit će bolji iz dvoboja u kojem će četvrti nositelji Nijemci Kevin Krawietz i Tim Puetz za suparnike imati Australca Johna Peersa i Amerikanca Jacksona Withrowa

Hrvatski tenisač Nikola Mektić se s Amerikancem Rajeevom Ramom plasirao u 2. kolo parova na ATP turniru iz serije "masters 1000" u Cincinnatiju 3-6, 6-1, 10-8 pobjedom protiv Čeha Adama Pavlaseka i Poljaka Jana Zielinskog. Kriza ubačaja prvog servisa Mektića u osmom gemu prvog seta koštala ga je i gubitka gema kojim su Pavlasek i Zielinski ostvarili ključnu prednost u toj dionici igre.

Čeh i Poljak sjajnu su servirali na početku meča, ali situacija se u drugom setu u potpunosti promijenila, Zielinski je pokleknuo odmah na startu pa su Mektić i Ram poveli sa 3-0, a još jednim oduzimanjem servisa Poljaku i sa 5-1 te mirno priveli taj set u svoju korist.

KANADSKI MASTERS Pavić i Mektić prošli prvo kolo u Torontu, sad će jedan na drugog
Pavić i Mektić prošli prvo kolo u Torontu, sad će jedan na drugog

Mektić i Ram sjajnu su krenuli i u odlučujući "tie-break", poveli sa 6-1, ali Pavlasek i Zielinski su se uspjeli vratiti i izjednačiti na 7-7. Ipak, pri rezultatu 8-8 dogodila se ključna pogreška češko-poljske kombinacije kada je Pavlasek promašio volej i ponudio Ramu servis na meč-loptu što je iskusni Amerikanac iskoristio.

Sljedeći suparnici Mektiću i Ramu bit će bolji iz dvoboja u kojem će četvrti nositelji Nijemci Kevin Krawietz i Tim Puetz za suparnike imati Australca Johna Peersa i Amerikanca Jacksona Withrowa.

