LJUBIMAC NAVIJAČA

Melnjak dogovorio produljenje ugovora s Hajdukom na još dvije godine? Garcia zadovoljan

Piše Tomislav Gabelić
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Za sada nisu poznati detalji dogovora, no sigurno je kako ugovor neće biti na razini prethodnoga. Melnjak je pristao na smanjenje primanja jer je želio nastaviti igrati za Hajduk

U završnici sezone nema previše lijepih vijesti iz Hajduka, ali jedna se ipak neslužbenim kanalima probila s Poljuda - izgleda da je postignut dogovor s Darijem Melnjakom (33), koji bi trebao produžiti ugovor s Hajdukom na dvije godine. Za sada nisu poznati detalji dogovora, no sigurno je kako ugovor neće biti na razini prethodnoga. Melnjak je pristao na smanjenje primanja jer je želio nastaviti igrati za Hajduk. Njegov ostanak bila je i želja trenera Gonzala Garcije.

- Iza Darija Melnjaka je jako teška godina, siguran sam da me dugo mrzio i nije bio sretan, ali Šimun Hrgović je imao jako dobru sezonu sve dok nisu zaredali reprezentativni nastupi i dok nije osjetio bol u koljenu. Šimun je bio u prednosti, ali Dario je uvijek bio tu. Radi se o jako kvalitetnom i sjajnom momčadskom igraču, i za nas je pravi luksuz da je tu, da pruža podršku i služi kao primjer mladima. Ako mu klub ponudi novi ugovor, to bi bio pametan potez - kazao je nakon Varaždina trener Hajduka. 

Kako i ne bi kad u Melnjaku ima pouzdanog lijevog beka koji bi mogao biti itekako koristan, pogotovo ako Šimun Hrgović ode u inozemstvo. Hrgovićev odlazak širom bi mu otvorio vrata prve postave, i to je jedan od razloga zbog kojih je želio ostati na Poljudu, gdje je stigao prije pet godina i od prvoga dana stekao simpatije navijača, kako dobrim igrama, tako i primjerenim ponašanjem.

Sve do teške ozljede koljena i operacije Melnjak je bio nezamjenjiv na lijevom boku, a navijači Hajduka posebno pamte njegove sjajne nastupe i golove u dva uzastopna finala Kupa, protiv Rijeke na Poljudu zabio je dva, protiv Šibenika u Rijeci jedan gol te se tako prometnuo u junaka Torcide. 

Nažalost, početkom sezone 2023./'24. ozlijedio je križne ligamente koljena, operacija i oporavak potrajali su skoro do kraja sezone. U prošloj sezoni vratio se na teren ali je uglavnom dijelio minutažu s Diallom, dok je u ovoj sezoni uglavnom bio pričuva Hrgoviću, projektu kluba od kojeg se očekivalo mnogo na terenu, ali i na tržištu.

Melnjak je u pet sezone u dresu Hajduka sakupio 158 nastupa, zabio 15 golova i 18 puta asistirao te postao je jedan od ljubimaca navijača. Tih i samozatajan, ali kvalitetan i pouzdan igrač vrijedan je djelić Hajdukovog mozaika. 

Melnjak je obiteljski čovjek, njegova supruga Georgia Psora i dvije curice Kleio i Julia obožavaju Split, curice idu u vrtić i stekle su mnogo prijatelja, i one su jedan od razloga zbog kojih bi Dario volio ostati u Splitu. Obje govore grčki i hrvatski jezik, starija kći uči i engleski, a redovito ih se može vidjeti i na utakmicama, naravno, u tatinim dresovima. 

