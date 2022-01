Hajduk digital objavio je prvoga dana ove godine posebnu emisiju "Pripadaj Hajduku", koju su odradila dvojica poznatih TV lica Željko Vela i Marko Šapit dok je priloge radio Matej Sunara, koji je u šaljivom tonu intervjuirao i lijevog beka Darija Melnjaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dario, kako je izgledalo potpisivanje za Hajduk, dan kada si došao?

- Došao sam dan prije sa svojom obitelji ovdje u Split, uzeo sve kovčege i za taj sljedeći dan bio spreman što god bude ponuđeno s velikom željom potpisati.

Kad te Niko zvao, je li govorio engleski ili hrvatski?

- Prvo sam mislio da me netko zafrkava, jer je počeo s "Dobar dan, kako si?", a ja sam se mislio tko je to… Očekivao sam poziv, ali nisam ga očekivao na hrvatskom. Tada mi je rekao da zna hrvatski, ali da se prebacimo na engleski i nastavili smo na engleskom.

Je li išlo to po brzom postupku?

- Taj razgovor ne. Baš je bio dug razgovor, s mnogo detalja, od Instagrama, obitelji, što mi se baš svidjelo i što mi je ostavilo veliki pozitivan dojam o njemu, na što sve misli i što sve gleda.

Zato je meni to zanimljivo, on stvarno prati sve živo, čak mi je ispričao situaciju kako si upoznao ženu, rekao mi je da je to zanimljiva priča.

- Je, dotakli smo se i toga, usput u razgovoru je svatko o sebi nešto ispričao budući da nam je to bio prvi kontakt. I tako sam mu ja spomenuo kako sam upoznao ženu na Malti i kako je to ispočetka izgledalo nestvarno, a onda kako je to svakim danom sve više izgledalo kao super priča.

Ima ta priča da je susret bio slučajan, ljubav na prvi pogled.

- Je, s time da sam ja imao puno veću ljubav na prvi pogled, pa polako osvajao.

Je li tako i ljubav na prvi pogled i s Hajdukom bila?

- Je, samo što nije došlo do toga prije u karijeri, ali zato sad jest, vjerujem, u pravo vrijeme.

Jedno jako bitno pitanje, kad si za volanom u Splitu, voziš li bliže bijeloj crti budući da si bek, pa stisneš pun gas?

- Moram priznati da volim voziti uz lijevu crtu, uz sredinu, možda zato što sam lijevi bek, pa se držim te crte u sredini.

Pa onda pretičeš?

- Da, da, haha.

Kako ti je u Splitu? Od devetog si mjeseca ovdje, snalaziš li se u gradu?

- Od prvog dana samo su pozitivni utisci, od obitelji koja je ovdje i uživa, do prijatelja i suigrača… Mi suigrači svakodnevno pomažemo jedni drugima, provodimo zajedno vrijeme i pripremamo se zajedno za utakmice.

Što ti je najdraže, kava, more?

- Moram priznati - šetnja gradom.

Kad Hajduk igra bolje, raspoloženje u društvu odmah je bolje, veselije… Hajduk dosta formira stanje u društvu, osjećaš li to na svojoj koži?

- I pri negativnim rezultatima, mi smo stvarno imali punu podršku, barem sam ja to osjetio u gradu. Bili bismo i tada u gradu, a sada pogotovo, nakon nekoliko pozitivnih rezultata, to se još više diglo.

Zaustavljaju li te na ulici?

- Da, hvala Bogu, na to sam naučio u Turskoj, tamo prvi puta malo više u karijeri, a ovdje pogotovo. Vjerojatno me ta Turska samo pripremila na ovo.

Daju li ti savjete, tipa: "Trebaš to ovako, trebaš to onako…"?

- Je, bude toga. Sjećam se utakmice u Zadru gdje su mi vikali „Centriraj!“, pa sam centrirao i tu je bio gol, pa su onda vikali da sam ih dobro čuo, da sljedeću loptu opet centriram… Uvijek bude toga.

Imaš i prijatelje iz Varaždina koji su veliki hajdukovci, dolaze na utakmice?

- Često dolaze i zovu. Nema toliko dresova, ne stignem to sve pokloniti što treba, ali ima zato popis pa idem po redu. Jedan najbolji prijatelj još iz osnovne škole, s kojim sam prijatelj još iz djetinjstva, on bi me i kada ja ne bi stigao, prije mog dolaska u Hajduk, pripremao na svaku utakmicu, na sve što se događa. Tako da i zbog njega mi je neki draž i čar svega ovoga.

Jedna od prvih stvari koju si napravio, nakon potpisa za Hajduk, jest spuštanje u Odjel za članstvo i učlanjivanje sebe i obitelji.

Koliko si ljudi učlanio?

- Pa tada sam učlanio samo ženu, sebe i malu. To je bila želja od prije, samo nikako nije bilo prilike. A i taj najbolji prijatelj odigrao je veliku ulogu, on mi je rekao da ne zaboravim poslije potpisa spustiti se dolje.

I onda ćeš sada u novoj članskoj godini i malo širu rodbinu zahvatiti i učlaniti, to je idući korak?

- Svaki put kad netko dođe u posjet, prvo se spuštamo dolje.