Melo: Evo ja ću igrati za SAD, Izbornik: Hvala, ali ne moraš!

Trostruki olimpijski pobjednik Carmelo Anthony (35) sa strane je gledao kako igrač za igračem otkazuje svoj nastup za SAD na Svjetskom prvenstvu koje se u Kini održava u prvoj polovici rujna pa se, kao višestruki reprezentativni rekorder, ponudio da opet podmetne leđa, ali... Više se ni 'minuli rad' ne cijeni kao nekad.

Carmelo Anthony can't even get a gig on a depleted Team USA: https://t.co/isuGwuoTjo pic.twitter.com/D0MUIvadvH

- Ja Carmela volim. Čovjek je stvarno dao golemi doprinos našim uspjesima u prošlosti, ali za ono što sada radimo tj. faza u kojoj kao reprezentacija jesmo i ciljevi prema kojima idemo... Mislim da bi oslanjanje na prošlost mogla biti distrakcija - rekao je direktor reprezentacije Jerry Colangelo.

- Znam što radi, znam zašto se ponudio. Želi se vratiti u prvi plan i opet postati jedan od najvažnijih igrača, ali... Mislim da to treba napraviti kroz NBA ligu. Reprezentacija je za njega prošlost - dodatnu je kantu ledene vode Colangelo izlio na Mela.

Najbolji strijelac, skakač i rekorder po broju nastupa u povijesti SAD reprezentacije. I za to je zaslužio, 'Svaka čast, ali: tvoje je vrijeme prošlo'. I nije nepoštivanje nego - suha realnost planskog, hladnog i nepopustiljvog američkog pristupa sportu.

Melo bi sigurno mogao pomoći, žmirećki zabiti svojih 20-ak po tekmi no vrijeme je za mlađe. I tu popusta nema. Jer bio je veliki igrač, ali među onima najveće ipak ne spada.

