Memorijal za mučki ubijenog studenta: Hrvoje je bio odličan veslač, mi ga se rado sjećamo'

Veslački klub Zagreb i Veslački savez Zagreba ove su subote 18. listopada na zagrebačkom jezeru Jarun organizirali tradicionalnu brzinsku veslačku regatu Zagreb 500. Ponovno je jedna od utrka, posljednja, bila Memorijalna utrka Hrvoje Turibak, posvećena spomenu na mladog veslača i perspektivnog studenta Građevinskog fakulteta, ubijenog 7. srpnja 2012. u zagrebačkom naselju Špansko. Svirepi zločin do današnjeg dana nije riješen.

U Memorijalnoj utrci Hrvoje Turibak natjecalo se pet osmeraca. Bila je otvorenog tipa, odnosno mogao se prijaviti bilo tko. Prvo mjesto osvojila je ekipa Trešnjevke, drugo ekipa Zagreb, treće mjesto je kombinacija Zagreb - Mladost. Četvrta je na cilj stigla velika kombinacija čiji su članovi posade iz klubova Jadran Zadar, Izola (Slovenija), Mornar Split, Trešnjevka Zagreb i Nautilus Koper (Slovenija). peti su bili veterani Zagreba.

Kao i ranijih godina natjecatelje je došla podržati obitelj Hrvoja Turibaka, a njegov otac i nećak podijelili su medalje osvajačima prva tri mjesta te pehare kapetanima ekipa.

Krešimir Lušić predsjednik Veslačkog kluba Zagreb, koji je trenirao Hrvoja kazao nam je da memorijal i njima puno znači.

- Hrvoje bio jedan izvrstan dečko i u školi i kao veslač je bio jako dobar. Mogao bih reći, primjer ostalim članovima njegove kategorije. Dok je veslao osvajao je prvenstva Hrvatske u osmercu, četvercu, jedan fenomenalan dečko kojeg se mi rado sjećamo, zato imamo tu Memorijalnu utrku svake godine. Inače imamo pet memorijalnih utrka, on je jedini mlađi član među njima. Smatramo da je stvarno to zaslužio. Bio je izvrstan i prerano nas napustio - kazao nam je Lušić.

Zagreb: Održana veslačka regata "ZAGREB 500" i Memorijal Hrvoje Turibak | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na regati Zagreb 500 sudjelovali su Veslački klub Jarun, Hrvatski akademski klub Mladost, VK Zagreb, VK Croatia i VK Trešnjevka. Uz to su bili gosti iz hrvatskog veslačkog kluba Vukovar, Marina Kaštela, spomenuti klubovi iz Splita i Zadra, dva kluba iz Slovenije, VK Karlovac i VK Korana Karlovac te VK Iktus Osijek.

Hrvojeva obitelj zahvaljuje svima koji su na bilo koji način i ovaj put pomogli da uspomena na Hrvoja živi i dalje.