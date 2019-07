'Mene napadaju, a Ronaldo se može primati za međunožje...'

Američka nogometašica Alex Morgan (30) pažnju je uvijek plijenila sjajnim nogometnim vještinama, ali i zavidnim izgledom. Ipak, našla se na meti kritika nakon što je u polufinalu SP-a protiv Engleske provokativno proslavila gol.

Naime, Morgan je zabila gol pa imitirala ispijanje čaja. Na taj način htjela se našaliti s Englezima kojima je ispijanje čaja jedan od omiljenih tradicionalnih rituala. Amerikanke su pobijedile Englesku 2-1.

- Pa to je slično objavi rata - napisao je Piers Morgan, poznati britanski voditelj na Twitteru.

Povezao je to Piers s Bostonskom čajankom iz 1773. godine. Građani Bostona organizirali su bojkot nezadovoljni britanskom ekonomskom politikom prema američkim kolonijama. Popeli su se na tri britanska broda i sav čaj pobacali u more.

Zbog velikih kritika morala je reagirati i sama Alex Morgan, nogometašica Orlando Pridea.

" my celebration was actually more about ' That's the tea ' which is telling a story " - Alex Morgan pic.twitter.com/kjZpWHxulD