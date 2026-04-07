ALPSKA LIGA

Merano pobijedio Sisak, odluka o putniku u finale na Zibelu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sisak: Peta utakmica poluifinala Alpske lige KHL Sisak - HC Mefrano | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Talijanska Gardena čeka u finalu Alpske lige, a u četvrtak će pasti odluka o drugom putniku. Igra se u Sisku na Zibelu

Hokejaši talijanskog Merana svladali su u utorak na domaćem ledu Sisak 4-3 (0-1, 3-2, 1-0) čime su izjednačili polufinalnu seriju Alpske lige na 3-3 tako da će odluka o finalistu pasti u četvrtak na Zibelu. 

Sisak je vodio 0-1 i 1-2, ali je na kraju ipak slavio Merano i izborio odlučujuću, sedmu utakmicu, u Sisku.

Vitezove je u vodstvo doveo Nikša Jurić u 17. minuti, što je bio jedini gol u prvoj trećini. 

Taliijani su izjednačili pogotkom Samuela Claessona početkom druge trećine, da bi Jurić po drugi puta zatresao suparničku mrežu i Vitezove ponovno doveo u rezultatsku prednost. 

Sisak: Peta utakmica poluifinala Alpske lige KHL Sisak - HC Mefrano | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Rasmus Nousiainen i Noah Frick u drugom dijelu drugog perioda preokreću na 3-2.

Danila Larionovs poravnava na 3-3 u 40. minuti, ali svega 40-ak sekundi nakon početka trećeg perioda  Merano ponovno zabija. Strijelac za 4-3 bio je Daniel Gellon.

Uzalud je Sisak pokušavao izjednačiti. Rezultat se nije mijenjao do kraja utakmice, tako da če četvrtak na Zibelu biti dan odluke. Tada će se znati tko će se u finalu Alpske lige pridružiti talijanskoj Gardeni koja je u drugom polufinalu izbacila prošlogodišnje pobjednike, austrijski Zell Am See.

