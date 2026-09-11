Mercedes je najbolje odradio prvi slobodni trening. Lewis Hamilton je na udaru kritika

Britanski vozač George Russell (Mercedes) ostvario je najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu voženom u petak na novoj stazi Madring, na kojoj će u nedjelju biti održana Velika nagrada Španjolske, 14. utrka sezone Svjetskog prvenstva u formuli 1.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Red Bull Racing F1 bolid na Hreliću – interes velik, ali nije prodan! | Video: PROMO

Vrijeme njegovog najbržeg kruga bilo je 1:43.077 minuta, kojim je za 0.286 sekundi nadmašio svog momčadskog kolegu i vodećeg u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva 20-godišnjeg Talijana Kimija Antonellija. Obojica su svoje najbolje rezultate ostvarili na mekoj komponenti guma.

Iza dva Mercedesa, najbolja vremena imali su vozači Ferrarija Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Leclerc, koji je prije tjedan dana završio utrku u Monzi izlijetanjem, za Russellom je zaostao 0.459 sekundi, a tek nešto sporiji (+0.543) bio je Hamilton. Peto vrijeme prvog treninga imao je Max Verstappen (Red Bull), a šesti je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris (McLaren).

Foto: Jon Nazca

Nakon što je raniji trening formule 2 prekinut zbog izlijetanja tajlandskog vozača Tasanapola Inthraphuvasaka, čiji se bolid zapalio, trening formule 1 protekao je bez prekida i većih incidenata.

Nekoliko vozača je putem radija izrazilo nezadovoljstvo, jer su im drugi bolidi smetali na stazi.

"To je baš bezobrazno", uzviknuo je Nico Huelkenberg nakon što Hamilton nije propustio Nijemca u posljednjem zavoju.

Arvind Lindblad je također nazvao Hamiltona i Antonellija "glupima", nakon što ih je optužio za ometanje u dugačkom, nagnutom zavoju "La Monumental", koji je zaštitni znak ove staze.