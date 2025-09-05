Obavijesti

Sport

Komentari 1
ARGENTINAC IZNENADIO

Messi: Vidjet ćemo hoću li igrati na Svjetskom prvenstvu 2026.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Messi: Vidjet ćemo hoću li igrati na Svjetskom prvenstvu 2026.
Foto: RODRIGO VALLE/REUTERS

Kada se osjećam dobro zbilja uživam na terenu. Ali, ne osjećam se uvijek dobro. Kada je suprotno onda se stvarno mučim i radije bih da nisam na travnjaku. Vidjet ćemo što će biti za devet mjeseci, kaže Messi

- Volim nogomet i vječno bih želio igrati, ali ne mogu pobjeći od toga da dolazi trenutak kada ću se morati oprostiti od svega - rekao je 38-godišnji nogometaš Lionel Messi argentinskim novinarima nakon 3-0 pobjede protiv Venezuele.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bizaran podatak: Messijeva je plaća veća od svih nogometaša skupa u 22 od 28 MLS klubova 00:51
Bizaran podatak: Messijeva je plaća veća od svih nogometaša skupa u 22 od 28 MLS klubova | Video: 24sata/Video

Messi je postigao dva pogotka u novom argentinskom slavlju tijekom južnoameričkih kvalifikacija za odlazak na SP, s tim da je Argentina, branitelj svjetskog naslova, već ranije osigurala odlazak na prvenstvo iduće godine.

Do kraja tamošnjih kvalifikacija je još jedno kolo, a s obzirom da Argentina tada gostuje moguće da je ogled protiv Venezuele bio posljednji Messijev nastup u reprezentativnom dresu na argentinskom tlu.

- U prošlosti sam znao reći da ću vjerojatnije propustiti SP 2026. nego li na njemu nastupiti. Ipak ću tada imati 39 godina. Devet mjeseci do prvenstva je i malo, ali i puno, tko zna što donosi budućnost - rekao je Messi argentinskim novinarima.

- Kada se osjećam dobro zbilja uživam na terenu. Ali, ne osjećam se uvijek dobro. Kada je suprotno onda se stvarno mučim i radije bih da nisam na travnjaku. Vidjet ćemo što će biti za devet mjeseci, sada točan odgovor ne znam - zaključio je Messi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Koga ljube 'vatreni'? Luka suprugu upoznao na Maksimiru, Kramarić zaveo veterinarku...
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Koga ljube 'vatreni'? Luka suprugu upoznao na Maksimiru, Kramarić zaveo veterinarku...

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
Kako je Bennacer završio u Dinamu? Boban ga obožava, evo koliku plaću će imati...
SPUTALA GA OZLJEDA

Kako je Bennacer završio u Dinamu? Boban ga obožava, evo koliku plaću će imati...

Bennacer se ozlijedio i od tada više nije bio isti. Sve se okrenulo, poput bajke: bila mu je potrebna cijela karijera da bi stigao do vrha, a onda jedna večer da bi sve izgubio, piše Gazzetta dello Sport

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025