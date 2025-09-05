Messi: Vidjet ćemo hoću li igrati na Svjetskom prvenstvu 2026.

- Volim nogomet i vječno bih želio igrati, ali ne mogu pobjeći od toga da dolazi trenutak kada ću se morati oprostiti od svega - rekao je 38-godišnji nogometaš Lionel Messi argentinskim novinarima nakon 3-0 pobjede protiv Venezuele.

Messi je postigao dva pogotka u novom argentinskom slavlju tijekom južnoameričkih kvalifikacija za odlazak na SP, s tim da je Argentina, branitelj svjetskog naslova, već ranije osigurala odlazak na prvenstvo iduće godine.

Do kraja tamošnjih kvalifikacija je još jedno kolo, a s obzirom da Argentina tada gostuje moguće da je ogled protiv Venezuele bio posljednji Messijev nastup u reprezentativnom dresu na argentinskom tlu.

- U prošlosti sam znao reći da ću vjerojatnije propustiti SP 2026. nego li na njemu nastupiti. Ipak ću tada imati 39 godina. Devet mjeseci do prvenstva je i malo, ali i puno, tko zna što donosi budućnost - rekao je Messi argentinskim novinarima.

- Kada se osjećam dobro zbilja uživam na terenu. Ali, ne osjećam se uvijek dobro. Kada je suprotno onda se stvarno mučim i radije bih da nisam na travnjaku. Vidjet ćemo što će biti za devet mjeseci, sada točan odgovor ne znam - zaključio je Messi.