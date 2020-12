'Messi? Hoće li igrati ili ne, to ću ja reći. Ali vrijeme je za odmor'

Ronald Koeman je odmarao Messija u prethodnoj utakmici Lige prvaka s Dinamom Kijevom, a momčad je bez njega na terenu izgledala odlično. Taj recept ponovit će i danas

<p>Barcelonin strateg <strong>Ronald Koeman</strong> odmarao je <strong>Lionela Messija </strong>u zadnjoj utakmici Lige prvaka s Dinamo Kijevom, a čini se kako će isto učiniti i večeras u utakmici protiv Ferencvaroša.</p><p>Nogometni raspored je pretrpan, a toga je svjestan i Koeman pa mora koristiti svaku priliku kako bi odmorio genijalnog Argentinca. Barcelona je nakon četiri kola već osigurala prolaz skupine budući da Dinamo Kijev i Ferencvaroš imaju po tek jedan bod.</p><p>- Znam da nije uobičajeno da se Messi odmara, ali razgovarao sam s njim o tome čak i ako je konačna odluka - samo moja. S obzirom na kalendar ove sezone, dvije su utakmice kad bih ga mogao odmoriti, ona u Kijevu i danas protiv Ferencvaroša (op.a. možda i u zadnjem kolu protiv Juventusa) - objasnio je Koeman na pressici uoči utakmice pa nastavio:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Leo Messi žonglira toaletnim papirom</strong></p><p>- Već smo kvalificirani i na ovaj način sam u mogućnosti davati priliku drugima. Moramo pobijediti u subotnjem meču u LaLigi, pa je ovo pravo vrijeme da se on odmori. Nakon sutra više neće biti drugih šansi za to.</p><p>Barcelona je nakon devet odigranih kola u LaLigi na razočaravajućem sedmom mjestu s deset bodova zaostatka za vodećim Real Sociedadom koji ima 24. Doduše, Sociedad je odigrao dvije utakmice više od Katalonaca, ali isto se ne može reći za dosad jedini ne poraženi Atletico Madrid koji ima 23. </p><p>Iako im je trebalo vremena da se uigraju, Antoine Griezmann i Messi su 'kliknuli' i funkcioniraju sve bolje zajedno na terenu i tako su opovrgnuli sve koji tvrde da se radi o odličnim igračima koji jednostavno ne mogu u istim trenutcima biti na terenu.</p><p>- U napadu je vrlo važan, jer ako lopta dođe do njega, ostali se kreću. Ne može uvijek zabiti 30 ili više golova, ali njegova dodavanja su nevjerojatno kvalitetna. Radi dobro i jako je važan za našu momčad, pogotovo u napadačkom segmentu - otkrio je Koeman koliko je Argentinac važan za njegovu momčad. </p><p>Unatoč glatkoj 5-1 pobjedi u prvom kolu nizozemski stručnjak ne podcjenjuje mađarsku momčad i želi podići efikasnost na još viši nivo. </p><p>- Bit će to teška utakmica, imaju kvalitetne igrače i brzinu u napadu. Naša obrana mora biti usredotočena, moramo kontrolirati njihove napadačke poteze i gledati kako napraviti štetu u prostoru koji pronađemo na njihovoj polovici - kazao je pa upozorio kako je i Juve imao problema s njima: </p><p>- Igrali su dobro protiv Juventusa, s pet braniča, i na kraju nisu imali sreće pa su izgubili. Najvažnije je kvalificirati se, što smo i učinili, ali naš mentalitet u Barceloni je pobjeda u svakoj utakmici.Želimo biti vrh grupe - zaključio je Koeman.</p><p> </p>