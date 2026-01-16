Messi i Antonela zagrljeni na vrućem argentinskom suncu. Evo kako uživa zaljubljeni par

Leo Messi osvojio je MLS sa svojim Inter Miamijem i sada uživa u zasluženom odmoru. Njegova supruga, Antonela Roccuzzo, objavila je par fotografija na kojima se vidi kako par uživa na vrućem argentinskom suncu. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, koja odiše romantikom i ljetnom atmosferom, u samo nekoliko sati prikupila je više od milijun lajkova.

Pokretanje videa... 00:30 Messi odveo Miami do finala Istočne konferencije | Video: MLS on Apple TV/Reuters

Prva fotografija, koja je izazvala najviše reakcija, prikazuje njezin romantični zagrljaj sa suprugom Lionelom pokraj bazena njihove raskošne vile. Dok Messi s osmijehom gleda u kameru, Antonela ga nježno grli u jarko ružičastom bikiniju koji ističe njezinu besprijekornu figuru. Preostale dvije fotografije posvećene su samo njoj, gdje samouvjereno pozira i uživa u suncu, pokazujući rezultate predanog vježbanja.

Obožavatelji diljem svijeta ostavljali su komentare pune divljenja, nazivajući ih "kraljem i kraljicom" te hvaleći njihovu dugogodišnju ljubavnu priču koja je započela još u djetinjstvu. Ta je veza nedavno opisana i kao "bajkovita ljubavna priča". Nakon što su se s trojicom sinova, Thiagom, Mateom i Cirom, preselili iz Pariza u Miami zbog Messijevog angažmana u Interu, obitelj koristi svaku priliku za povratak u Argentinu i uživanje s najmilijima, daleko od svjetla reflektora.

Messi je u MLS-u ostavio neizbrisiv trag, a uskoro ga čeka nova zadaća. Na Svjetskom prvenstvu ove godine branit će titulu svjetskog prvaka s Argentinom, a učinit će sve kako bi to i ostvario.