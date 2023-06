Messi ide u SAD, ali će od Arapa zarađivati milijune. Evo kako...

Leo Messi će potpisom za Inter Miami zaraditi pravo malo bogatstvo, ali Argentinac ima još jedan "posao" koji mu donosi prihode. Svjetski prvak sa Saudijskom Arabijom ima bogat ugovor.

New York Times dobio je pristup detaljima Messijeva ugovora s turističkom zajednicom Saudijske Arabije prema kojem bi argentinska zvijezda mogla biti plaćena do 22,5 milijuna eura tijekom tri godine za samo nekoliko reklamnih pojavljivanja, pregršt objava na društvenim mrežama i neke plaćene praznike u tom kraljevstvu sa svojom obitelji.

Messi, koji je osvojio Svjetsko prvenstvo s Argentinom u prosincu, pridružuje se drugim sportašima koji su angažirani da osiguraju dobar globalni imidž Saudijske Arabije.

Ovo je dodatak ulaganju koje je saudijska država napravila u drugim profesionalnim sportovima, ulažući novac u boks, Formulu 1, profesionalni golf, odbojku na pijesku, kupnju Newcastle Uniteda...

Ugovor se možda promijenio, ali...

U izvješću New York Timesa stoji kako se Messijev ugovor sa Saudijskom Arabijom možda malo promijenio otkad su prvi put uspostavili partnerstvo.

- Do sada su detalji Messijeva ugovora s turističkim vlastima bili strogo čuvana tajna - piše The New York Times.

Iako se ne zna je li se ugovor promijenio, netko tko ima informacije odlučio ih je podijeliti s novinarima.

Razlog zašto je ugovor možda ažuriran od siječnja 2021. je taj što je u veljači 2021., nekoliko tjedana nakon sklapanja ugovora, Messi napisao pismo ministru turizma Saudijske Arabije u kojem se ispričava što nije mogao doći u zakazani posjet.

U njemu ih je obavijestio da mora biti odsutan zbog svojih obaveza kao nogometaš, tada s Barcelonom, zbog utakmice LaLige protiv Real Betisa i prve utakmice polufinala Kupa kralja protiv Seville.

Bez obzira na to jesu li uspostavljene nove klauzule ili ne, novine su potvrdile dokument iz siječnja 2021. i on sadrži neke zanimljive klauzule.

Messi može zaraditi 1,8 milijuna eura za godišnji obiteljski odmor od pet dana ili dva godišnja odmora od po tri dana. Time saudijska vlada plaća troškove putovanja i smještaja s pet zvjezdica za Messija i do 20 članova obitelji i prijatelja.

Također može prikupiti 1,8 milijuna eura za promoviranje Saudijske Arabije na svojim profilima na društvenim mrežama 10 puta godišnje, uz to što radi isto na svom odmoru u kraljevstvu.

Zatim, tu je 1,8 milijuna eura za sudjelovanje u godišnjoj turističkoj kampanji (u studenom su podijelili prvu kampanju, detaljno snimljen pustinjski video), plus još 1,8 milijuna eura za dobrotvorni rad i nastupe.