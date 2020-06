Argentinac se vodio onom 'pamti pa vrati', a priliku je iskoristio nakon dva mjeseca. Barcelona je u ponedjeljak pobijedila Leganes 2-0 u 29. kolu La Lige, a Messi je prije utakmice u tunelu i\u0161ao od igra\u010da do igra\u010da kako bi ih ohrabrio. Svakoga pojedina\u010dno je zagrlio, no kada je do\u0161ao red na Rakiti\u0107a, Leo ga je samo zaobi\u0161ao i nastavio svojim putem.

<p>Prije dva mjeseca <strong>Ivan Rakitić</strong> je objavio fotografiju na Instagramu sa<strong> Svjetskog prvenstva u Rusiji</strong>. <strong>Hrvatska</strong> je tada igrala protiv Argentine, a Raketa je osvojio loptu u jednom duelu s Leom Messijem i ostavio ga na podu.</p><p>Tu fotografiju mnogi navijači Barcelone su u svojim glavama shvatili kao neku poruku. Vrijeđali su Ivana i poručili mu da ne zaslužuje nositi Barcin dres jer se izruguje s jednim od najboljih nogometaša u povijesti. No nitko od njih nije ni slučajno pomislio da to baš nema nikakve veze s Messijem nego je Rakitić samo objavio nekoliko fotografija s utakmice protiv Argentine. Ali uspio je naljutiti i samog <strong>Messija</strong>.</p><p>Argentinac se vodio onom 'pamti pa vrati', a priliku je iskoristio nakon dva mjeseca. Barcelona je u ponedjeljak pobijedila Leganes 2-0 u 29. kolu La Lige, a Messi je prije utakmice u tunelu išao od igrača do igrača kako bi ih ohrabrio. Svakoga pojedinačno je zagrlio, no kada je došao red na Rakitića, Leo ga je samo zaobišao i nastavio svojim putem.</p><p>To je španjolskim medijima bilo dovoljno da razglase kako je Raketina era u Barceloni gotova. Argentinskom ljutku sporna fotografija očito nije najbolje sjela, a ako pogledate realnim očima, na njoj nema baš ništa sporno. Fotografija kao fotografija, jedan igrač prošao drugoga. Ali ne. Za Messija i navijače je to uvreda. Grozda uvreda. Jer uvrijedio je nogometnog Boga.</p><p>Messi je poznat kao izuzetno loš gubitnik i čovjek koji baš nema fair play manire. Sjetimo se samo te utakmice na Svjetskom prvenstvo kada je nakon poraza od 3-0 odjurio ljutito u svlačionicu bez ikakve čestitke klupskom kolegi koji je bio bolji. No to je Messi. Najbolji na svijetu, vjerojatno i najbolji u povijesti. Ali kada nešto nije po njegovome ili kada netko, nedajbože, objavi fotografiju na kojoj on izgleda poniženo, tada on mora naplatiti grijehe </p><p>Rakitiću je to naplatio ignoriranjem, a uskoro bi mogao i odlaskom iz kluba...</p>