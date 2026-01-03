Obavijesti

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi

Messijeva nećakinja Morena postala senzacija! Njezin pjevački nastup na obiteljskoj proslavi Nove godine oduševio milijune, a stric Messi pretvorio ju je u influencericu preko noći
Lionel Messi rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, no za doček 2026. napravio je iznimku koja je oduševila njegove obožavatelje. Argentinska nogometna zvijezda objavila je video koji je u trenu postao viralan, a u glavnoj ulozi nije bio on, već njegova 18-godišnja nećakinja Morena. Njezin glazbeni talent i strastvena izvedba tijekom obiteljske proslave preko noći su je pretvorili u internetsku senzaciju. | Foto: Instagram
