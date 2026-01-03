Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi

Messijeva nećakinja Morena postala senzacija! Njezin pjevački nastup na obiteljskoj proslavi Nove godine oduševio milijune, a stric Messi pretvorio ju je u influencericu preko noći
Lionel Messi rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, no za doček 2026. napravio je iznimku koja je oduševila njegove obožavatelje. Argentinska nogometna zvijezda objavila je video koji je u trenu postao viralan, a u glavnoj ulozi nije bio on, već njegova 18-godišnja nećakinja Morena. Njezin glazbeni talent i strastvena izvedba tijekom obiteljske proslave preko noći su je pretvorili u internetsku senzaciju.
Dok je s obitelji i prijateljima slavio ulazak u novu godinu u svom domu u Funesu, u Argentini, Messi je na Instagram profilu podijelio kratku priču koja je iznenadila milijune njegovih pratitelja. Na snimci se vidi njegova nećakinja Morena kako, odjevena u tradicionalnu bijelu haljinu za novogodišnje proslave, s mikrofonom u ruci strastveno pjeva popularnu cumbiju. Video je bio potpuno prirodan, bez filtera i profesionalne produkcije, a upravo je ta autentičnost intimnog obiteljskog trenutka snažno odjeknula društvenim mrežama.
Morena je, okružena obitelji, izvodila pjesmu "Quien me manda a enamorarme otra vez", koju inače izvode Enlace i Celinda Vargas, pokazavši pritom zavidnu energiju i očitu ljubav prema glazbi. Njezin nastup na improviziranom karaokama postao je tema o kojoj su se raspisali i svjetski mediji, a snimka se munjevitom brzinom proširila Tik-Tokom i drugim platformama.
Morena Messi je najstarija kći Messijevog brata Rodriga i njegove supruge Florencije Parisi, a uz nju imaju i dva mlađa sina, Agustína i Benjamína. Iako je široj javnosti dosad bila relativno nepoznata, glazba je njezina velika strast već godinama, a ovo nije bio njezin prvi javni nastup pred obitelji.
Šira rodbina i prijatelji već su imali priliku čuti je kako pjeva na proslavi njezina 15. rođendana, nedugo nakon što se Leo vratio u Argentinu kao svjetski prvak iz Katra 2022. Tada je izvela pjesmu argentinske zvijezde Emilije Mernes, a njezin stric bio je jedan od najponosnijih gostiju.
Jedan Messijev potez bio je dovoljan da Morenin život okrene naglavačke. U objavi na Instagramu označio je njezin profil (@morenamessi__), a ono što je uslijedilo bilo je nevjerojatno. U samo nekoliko sati, broj njezinih pratitelja skočio je za više od 400.000. Društvene mreže preplavili su komentari; dok su je jedni hvalili zbog talenta i hrabrosti, drugi su se šalili na račun njezine izvedbe, no jedno je sigurno: nitko nije ostao ravnodušan. Postala je zvijezda preko noći, a sve zahvaljujući stricu koji je odlučio podijeliti djelić obiteljske atmosfere sa svijetom.
Objava Lionela Messija još je jednom pokazala koliki utjecaj ima izvan nogometnih terena. Jednostavan obiteljski video s proslave Nove godine bio je dovoljan da lansira karijeru njegove nećakinje i pretvori je u osobu o kojoj se priča. Ostaje vidjeti hoće li Morena iskoristiti ovu iznenadnu slavu i nastaviti graditi glazbenu karijeru, no jedno je sigurno: dobila je najbolji mogući vjetar u leđa, i to od najpoznatijeg člana obitelji.
