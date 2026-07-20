Messi je ponizan i u porazu: Bol je golema, čestitke Španjolskoj

Argentina je u finalu Svjetskog prvenstva pružila dobar otpor, ali je poražena 1-0 od Španjolske pogotkom Torresa u 106. minuti utakmice. Momčad Lionela Scalonija imala je nekoliko opasnih prilika na kraju susreta, no nije uspjela pronaći put do mreže i tako obraniti naslov svjetskog prvaka. Lionel Messi odigrao je cijeli susret, bio je najopasniji argentinski igrač i nekoliko je puta kreirao prilike za suigrače, ali nije uspio prelomiti utakmicu ni odvesti Argentinu do izjednačenja.

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Nakon što su se slegli dojmovi, objavio je pismo javnosti.

- Bol je golema i trebat će vremena da ova rana zacijeli. No, odlučujem se zadržati na svim lijepim stvarima, na svim utakmicama koje smo preokrenuli dajući sve od sebe i na trenucima koji će zauvijek ostati u našem sjećanju. Uvijek ću pamtiti podršku cijele zemlje koja nas je, zajedno s radom i trudom ove skupine, ponovno vratila među najbolje reprezentacije svijeta.

Foto: Lee Smith

Svjestan je da je s 'gaučima' napravio velike stvari i čestitao je 'furiji' na trijumfu.

- Danas je teško sagledati sve što smo ostvarili, ali ova je momčad doista izborila dva uzastopna finala Svjetskog prvenstva. Od srca vam hvala na svakoj čestitki i svakoj poruci. Još jednom smo uspjeli ujediniti cijelu zemlju i zajedno dijeliti neizmjeran ponos što smo Argentinci. Na kraju, želim čestitati i Španjolskoj na osvajanju naslova svjetskog prvaka.