Messi je zaigrao prvi put nakon očeve smrti i ispao iz natjecanja

Ne znam što ću bez tebe, ne znam kako nastaviti dalje. Cijeli život igrao sam samo nogomet, a sada imam dosta dvojbi oko toga hoću li ga još dugo nastaviti igrati, objavio je Lionel Messi u emotivnom pismu javnosti u srijedu poslijepodne kojim se oprostio od oca Jorgea. On je preminuo u subotu u 68. godini nakon duge i teške bolesti.

A onda je Leo nastavio s nogometom i nije prošlo kako se nadao. Njegov Inter Miami morao je ganjati domaću pobjedu nad meksičkim Club Leonom kako bi se domogao doigravanja Leagues Cupa, ali je izgubio 3-2 i završio natjecanje. Messi je, uz ovacije cijelog stadiona Nu, ušao u igru početkom drugog poluvremena.

We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Daniel Pinter doveo je Miami u vodstvo u 52. minuti, a nakon Messijeva ulaska gosti su odjednom postali sve opasniji po gol domaćina i zabili tri u nastavku. Daniel Arcila izjednačio je u 50., Yannick Bright kratko vratio prednost Inter Miamiju u 53., no Juan Dominguez u 61. i još jednom Arcila u 83., nakon intervencije VAR-a, donijeli su pobjedu stopostotnim Meksikancima.

Jugadores de León rodearon a Messi para pedirle la camisa y una foto.



El argentino amablemente avanza para salir del terreno de juego.



Inter Miami está eliminado de Leagues Cup.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/VFOs12DmSp — José Armando (@Jarm21) August 13, 2026

Argentinac je u listopadu prošle godine potpisao novi ugovor s Inter Miamijom koji vrijedi do kraja 2028. Nakon najranijeg ispadanja iz Leagues Cupa, natjecanja kojega je osvojio 2023. pa izgubio u finalu prošle godine, okreće se MLS-u gdje puno bolje stoji, na drugom je mjestu Istoka uz niz od sedam utakmica bez poraza, s dva boda manje od vodećeg Nashvillea.