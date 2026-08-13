Obavijesti

Sport

Komentari 1
VIDEO: NA RUBU OPROŠTAJA

Messi je zaigrao prvi put nakon očeve smrti i ispao iz natjecanja

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Messi je zaigrao prvi put nakon očeve smrti i ispao iz natjecanja
11
Foto: REUTERS/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Messi se emotivno oprostio od oca, a potom doživio novi šok: Inter Miami ispao je iz Leagues Cupa nakon poraza od Club Leona 3-2

Admiral

Ne znam što ću bez tebe, ne znam kako nastaviti dalje. Cijeli život igrao sam samo nogomet, a sada imam dosta dvojbi oko toga hoću li ga još dugo nastaviti igrati, objavio je Lionel Messi u emotivnom pismu javnosti u srijedu poslijepodne kojim se oprostio od oca Jorgea. On je preminuo u subotu u 68. godini nakon duge i teške bolesti.

A onda je Leo nastavio s nogometom i nije prošlo kako se nadao. Njegov Inter Miami morao je ganjati domaću pobjedu nad meksičkim Club Leonom kako bi se domogao doigravanja Leagues Cupa, ali je izgubio 3-2 i završio natjecanje. Messi je, uz ovacije cijelog stadiona Nu, ušao u igru početkom drugog poluvremena.

Daniel Pinter doveo je Miami u vodstvo u 52. minuti, a nakon Messijeva ulaska gosti su odjednom postali sve opasniji po gol domaćina i zabili tri u nastavku. Daniel Arcila izjednačio je u 50., Yannick Bright kratko vratio prednost Inter Miamiju u 53., no Juan Dominguez u 61. i još jednom Arcila u 83., nakon intervencije VAR-a, donijeli su pobjedu stopostotnim Meksikancima.

Argentinac je u listopadu prošle godine potpisao novi ugovor s Inter Miamijom koji vrijedi do kraja 2028. Nakon najranijeg ispadanja iz Leagues Cupa, natjecanja kojega je osvojio 2023. pa izgubio u finalu prošle godine, okreće se MLS-u gdje puno bolje stoji, na drugom je mjestu Istoka uz niz od sedam utakmica bez poraza, s dva boda manje od vodećeg Nashvillea.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Ovako izgleda dom bračnog para
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026