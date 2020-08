'Messi mi je odbio dati dres, vjerojatno jer je bio potresen'

To je OK, nadam se da ću ga dobiti nekom drugom prilikom, kazao je sjajni 19-godišnji Kanađanin Alphonso Davies čija je životna priča još jedna inspiracija za mlade

<p>Nemojte razmjenjivati dresove nakon utakmice, preporučila je <strong>Uefa </strong>svim nogometašima na završnici Lige prvaka u Lisabonu. I ne samo tamo jer nova sezona kvalifikacija, drugačija od svih prethodnih, već je krenula.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bavarci treniraju preko Zooma</strong></p><p>Međutim, Neymar se, primjerice, oglušio na takvo što i nakon <strong>PSG-ove</strong> pobjede protiv <strong>Leipziga </strong>u polufinalu 3-0 razveselio je <strong>Marcela Halstenberga</strong>. Svjetski mediji odmah su se raspisali da bi Brazilac za to mogao platiti suspenzijom za finale protiv <strong>Bayerna</strong>, u što je teško povjerovati. Ipak se radi o finalu i o Neymaru...</p><p>I dok on nije mislio na preporuke, možda baš jest <strong>Lionel Messi </strong>kojega je za dres zamolio <strong>Alphonso Davies</strong>, no Argentinac mu nije ispunio želju. Nekako i očekivano s obzirom da je iza Messija bila vjerojatno najteža noć u karijeri u kojoj je njegova Barcelona primila osam golova.</p><p>- Zamolio sam Messija da razmijenimo dresove, ali me je odbio. Vjerojatno je bio potresen. To je OK, nadam se da ću ga dobiti nekom drugom prilikom - kazao je sjajni 19-godišnji Kanađanin čija je životna priča još jedna inspiracija za mlade.</p><p>Rođen je, naime, u izbjegličkom kampu u Gani 2000. godine, a za njegov dolazak u Bundesligu plaćena je najveća cifra u povijesti za igrača iz MLS-a. Bayern je<strong> Vancouver Whitecapsima</strong> platio 13,5 milijuna dolara, a mogao bi do 22 uključujući sve bonuse. </p><p>- Morali ste gaziti preko mrtvih da biste došli do hrane - opisala je njegova majka Victoria patnje iz izbjegličkog kampa, a otac Debeah dodao:</p><p>- Bilo je strašno i opasno. Morali smo sa sobom nositi oružje kako bismo preživjeli, a nismo htjeli nikada pucati. Bilo je jako teško, svu hranu morali smo platiti. Ljudi su umirali od gladi. Zamislite da vas zatvore u kontejner i uzmu ključ, morate živjeti u tom kontejneru i ne možete pobjeći, eto kako je bilo. </p><p>Ondje su živjeli prvih pet godina njegovog života. Potom je Alphonso prošao intervju za program preseljenja te otišao u kanadski Edmonton. Ondje je započeo s Free Footie programom - inicijativom koja pomaže mladim igračima koji nemaju dobre financijske uvjete za registracije, prijevoz na utakmice i slične troškove.</p><p>Upravo su ga u tom programu primijetili Whitecapsi. Imao je tada 11 godina, a s 15 je debitirao za rezervnu momčad. Mjesec dana kasnije zabio je svoj prvi gol.</p><p>- Naučio je puno toga otkako je s nama. Izgledao je kao svjetska klasa - pohvalno je o najmlađem debitantu za kanadsku reprezentaciju (16 godina) govorio <strong>Thomas Müller </strong>nakon što je Bayern prošao Chelsea u osmini finala.</p><p>A onda u četvrtfinalu protiv Barcelone Davies je opet zasjao kada je izvrtio Nelsona Semeda prije nego što je asistirao za peti Bayernov gol. I<strong> Davida Alabu</strong>, još ranije, trajno pretvorio u stopera...</p>