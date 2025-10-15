Messi mora rušiti vilu od 11 mil. eura zbog ilegalne gradnje?

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Lionel Messi (38), suočava se s pravnom katastrofom koja bi mogla rezultirati rušenjem dijelova njegove luksuzne vile na Ibizi, vrijedne gotovo 11 milijuna eura. Ono što je trebala biti oaza za odmor pretvorilo se u skandaloznu priču o ilegalnoj gradnji, ekološkim prekršajima i sukobima s aktivistima.

Messi je 2022. godine, nedugo nakon trijumfa na Svjetskom prvenstvu, kupio raskošno imanje u ekskluzivnoj općini Sant Josep de sa Talaia na zapadnoj obali Ibize. Imanje, kupljeno od švicarskog biznismena Philippea Amona, prostire se na nevjerojatnih 16.000 četvornih metara i uključuje vilu od preko 500 kvadrata, bazen od 92 kvadrata, spa centar, teretanu, pa čak i privatno nogometno igralište.

Međutim, ubrzo nakon kupnje, na površinu su isplivali ogromni problemi. Ispostavilo se da je prethodni vlasnik izveo značajne radove, uključujući prenamjenu garaže i izgradnju podruma, bez ikakvih građevinskih dozvola. Čini se da Messijev pravni tim u trenutku kupnje nije bio svjestan punog opsega nepravilnosti, čime je nogometaš nesvjesno kupio "mačka u vreći".

Problemi se nisu zaustavili na grijesima prošlog vlasnika. Gradske vlasti tvrde da je i sam Messi nastavio s nedozvoljenim radovima. Tehničko izvješće iz veljače 2023. otkrilo je niz "ilegalnih radova", uključujući izgradnju povišenih terasa koje zadiru u zaštićeno zeleno područje te prenamjenu garaže u stambeni prostor.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da se vila nalazi na zaštićenom zemljištu. Imanje je izgrađeno na ruralnom tlu koje je pod zaštitom zbog rizika od erozije i ranjivosti vodonosnika, što je posebno osjetljivo pitanje s obzirom na to da je Ibiza prošle godine proglasila izvanredno stanje zbog nestašice vode. Zbog svega navedenog, vila nema valjanu uporabnu dozvolu, ključni dokument koji potvrđuje da je nekretnina sigurna i pogodna za stanovanje.

Zbog nerješivog klupka pravnih i ekoloških problema, lokalni dužnosnici su imanje proglasili "toksičnom imovinom". Ovaj termin označava da se vila trenutno ne može legalno prodati niti iznajmiti, što je financijski i reputacijski udarac za Messija. Tržišna vrijednost nekretnine drastično je pala usred pravne nesigurnosti.

Vlasti su reagirale odlučno. Još 2022. godine gradonačelnikovim dekretom zabranjeni su svi daljnji radovi na posjedu. Messijev pravni tim pokušao je spasiti situaciju prijedlogom za legalizaciju, koji je uključivao djelomično rušenje spornih dijelova i plaćanje kazni. Međutim, kako navodi španjolski ABC, gradsko vijeće je u rujnu 2025. izdalo formalni nalog za rušenje, zahtijevajući hitnu akciju kako bi se imanje uskladilo sa zakonom.

Kao da pravni problemi nisu bili dovoljni, vila je postala meta klimatskih aktivista. U kolovozu prošle godine, članovi radikalne grupe "Futuro Vegetal" upali su na posjed i fasadu poprskali crvenom i crnom bojom. Razvili su transparente s porukama "Pojedite bogate" i "Ukinite policiju da zaustavite klimatske promjene", optužujući bogate za ekološku krizu i ističući da je Messijeva vila "ilegalna gradnja".

Messijev odgovor bio je brz i oštar. Navodno je od aktivističke grupe zatražio odštetu od gotovo 60.000 eura za nanesenu štetu, čime je dodatno zaoštrio sukob.

Luksuzno utočište na Balearima za Lionela Messija se pretvorilo u izvor glavobolja i javne sramote. Sudbina njegove vile od 11 milijuna eura sada je u rukama španjolskih vlasti, a prijeti joj djelomično rušenje. Ovaj slučaj postao je snažan simbol sukoba između celebrity ekscesa i strogih zakona o zaštiti okoliša, ostavljajući pitanje hoće li i za nogometne bogove vrijediti ista pravila kao i za sve ostale.