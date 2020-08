Jedan uvjet ipak postoji:

<p><strong>Neymar</strong> ide u Paris Saint-Germain, <strong>Lionel Messi</strong> namjerava otići iz Barcelone. Dvije vijesti koje su na prvu primljene kao senzacionalizam bez utemeljenja, a pokazale se kao 100% točne najave u eter je lansirao brazilsko-španjolski novinar <strong>Marcelo Bechler</strong>.</p><p>Pa se sada itekako sluša što o najnovijoj točki 'cirkusa Barcelona' kaže free-lancer koji se iz Sao Paula preselio u Kataloniju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi u doba karantene</strong></p><p>A Bechler za brazilski <a href="https://www.esporteinterativo.com.br/">Esporte Interativo</a> bez ikakvih dvojbi i sumnji tvrdi:</p><p>- Postoji jedna jedina realna opcija, a to je Manchester City. Ako već mora otići iz kluba u kojem bio cijelu svoju karijeru onda Messi ide kod trenera s kojim se osjećao najbolje u cijeloj svojoj karijeri, kod <strong>Pepa Guardiole</strong> - priča Bechler.</p><p>- I nije to samo teorija nego su dogovori već u tijeku. Messi je sam nazvao Guardiolu! City ima love koliko je god potrebno pa i za sve Messijeve privilegije. Od milijun eura tjedne plaće do ogromnog dijela zarade od svih marketinških ugovora koji idu preko kluba.</p><p>Jedan uvjet ipak postoji:</p><p>- Odštetni iznos od 700 milijuna eura neće platiti ni City. Kojih 100-150 milijuna već je iznos koji su spremni iskrcati, ali zapravo se čeka mišljenje pravnika o tome ima li Messi pravo na aktiviranje klauzule koja ga oslobađa bilo kakve odštete i pretvara u slobodnog igrača. Lavina je pokrenuta, pitanje je koliko će se kotrljati, ali stat će na lokaciji koja je već poznata: u Man Cityju - siguran je Marcelo Bechler.</p><p>Talijani pak javljaju kako je predsjednik Intera <strong>Steven Zhang</strong>, odmah nakon što je zadržao <strong>Contea</strong> na klupi, u utorak navečer iz Milana odletio u Barcelonu kako bi nastavio već započeti kontakt s Messijem. Ali...</p><p>I dobro obaviješteni <a href="https://theathletic.com/2022232/2020/08/25/messi-asks-to-leave-barcelona-pep-guardiola-man-city/">The Athletic</a> bez upitnika potvrđuje najavu kako će argentinski nogometni čarobnjak do kraja ovog prijelaznog roka Barcelonin crveno-plavi zamijeniti Cityjevim svijetlo-plavim dresom.</p><p>Jedino što može donijeti totalni zaokret jest da predsjednik Barcelone <strong>Josep Maria Bartomeu</strong> odstupi s pozicije. A onda s njim i šef struke <strong>Ronaldo Koeman</strong> koji još nije ni raspakirao prtljagu, tek je došao prije nekoliko dana umjesto <strong>Setiena</strong>.</p><p>Ali Nizozemac je, tvrdi katalonski <a href="https://www.sport.es/es/">Diario Sport</a>, Messiju digao živac bahatim govorom. Koeman je Messija nazvao pa mu rekao:</p><p>- <strong>Suarez</strong> odlazi, na njega ne računam, želim da ti ostaneš, ali... Počinje novo vrijeme. Svi se moraju podrediti momčadi, ama baš svaki igrač uključujući i tebe bit će u funkciji kolektiva i igre kakvu ja odredim.</p><p>Ako ostane na klupi u svoje će kalupe stavljati neke druge igrače. Messiju to - ne pada na pamet.</p>