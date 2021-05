Ostaje li Leo Messi (33) u Barceloni? Pitanje je koje zanima sve u svijetu, a za odgovor bi neki platili i milijarde. Milijun je informacija, neki tvrde da odlazi, neki da ostaje i svatko za sebe misli da je u pravu. No sam Messi bi u subotu trebao prekinuti sva nagađanja i otkriti hoće li produžiti ugovor s klubom.

Barcelona se porazom od Celte Vigo (2-1) u prošlom kolu i službeno oprostila od borbe za naslov. O tome će u posljednjem kolu odlučivati Atletico i Real Madrid, a Blaugranu očekuje utakmica protiv Eibara. Iako nevažna, novi poraz bi Barcu mogao gurnuti na četvrto mjesto, to bi bila velika sramota za takvog diva, pa vjerujemo da će to htjeti izbjeći pod svaku cijenu.

Unatoč tomu, Messi je dobio slobodno i moći će na odmor uoči Copa Americe, a španjolski mediji pišu kako bi argentinski Ole negdje u subotu oko poslijepodnevnih sati trebao objaviti ekskluzivni intervju s Argentincem u kojem su prošli brojne teme, a jedna od njih je bila i ostanak u Barci. Kako god odlučio, za njega su ovo sigurno najteži trenuci u karijeri.

Neki španjolski mediji čak i pišu kako je sve gotova stvar pa bi Messi trebao produljiti ugovor na dvije godine te nakon toga otići igrati za Inter Miami u MLS. Navijači i klub se uzdaju u njegovo prijateljstvo s predsjednikom Joanom Laportom koji će pokušati napraviti sve samo da Argentinca zadrži, no s druge strane tu su i bogatuni koji Leu mogu ponuditi med i mlijeko.

Javna je tajna da ga žele Manchester City i PSG, džoker Englezima je sjajni odnos s Pepom Guardiolom, a Francuzima prijateljstvo s Neymarom. I jedni i drugi su sretni i zadovoljni jer bi Messi došao besplatno nakon isteka ugovora pa im sigurno ne bi bio nikakav problem ponuditi mu najveću moguću plaću.

To će biti prvo Leovo obraćanje nakon dugo vremena budući da je u posljednjih nekoliko mjeseci izbjegavao medije i odbijao govoriti o toj temi, a posljednji intervju dao je u prosincu prošle godine kada je izbacio sve prljavo rublje o bivšem predsjedniku Josepu Bartomeuu zbog kojeg je i htio napustiti klub još prošle godine.

Messi je tvrdio da može kao slobodan igrač otići iz Barcelone, a iz kluba su uporno govorili da može otići samo ako netko isplati 700 milijuna eura. Nakon nekoliko dana natezanja, kada je vidio da će to teško itko platiti (čak je i za Manchester City previše), jedino što mu je preostalo je bilo navlačenje po sudovima. Ipak, bio bi to pomalo ružan kraj 20 godina duge veze između njega i Blaugrane pa je odlučio ostati.

U Barcelonu je stigao prije 20 godina kao maleni dječarac koji je imao problema s rastom. Bio je tih, povučen, u početku su ga ostala djeca zadirkivala, ali kada je pokazao što zna s loptom... Barca je odmah shvatila kakvog dijamanta ima u svojim rukama. Taj dijamant je dao sve za ovaj klub, osvojio 36 trofeja, u 778 utakmica zabio 672 gola uz 304 asistencije i oborio brojne rekorde te postao jedan od najvećih nogometaša svih vremena.

- Volim Barcelonu i nigdje neću naći bolje mjesto nego ovdje. Ipak, imam pravo odlučiti. Htio sam tražiti nove ciljeve i nove izazove. A sutra bih se mogao vratiti, jer ovdje u Barceloni imam sve - kazao je Messi.

No, ukoliko Messi odluči otići, bit će to najveći poraz u povijesti kluba. Zašto? Pa prošle sezone, godinu dana prije isteka ugovora, City je nudio 100 milijuna eura, Gabriela Jesusa, Erica Garciju i Bernarda Silvu. No Blaugrana je bila izričita. Ili 700 milijuna eura ili ništa.

Nadali su se još jednoj trofejnoj sezoni koja će Argentinca nagovoriti na ostanak, ali dobili su samo Kup, debakl u Ligi prvaka gdje su izgubili od PSG-a u osmini finala te izgubljenu borbu za naslov prvaka.

E sada, tko je na dobitku? Barcelona ga je uporno odbijala prodati, svjesna da mogućnosti da ove godine ode besplatno. Igrač koji je u klubu 20 godina, koji je jedan od najboljih u povijesti, koji im je donio 36 trofeja, će otići za nula kuna? Pomalo nevjerojatno zvuči, ali to je rizik u koji se ponos Katalonije odlučio upustiti.

Mogli su za njega dobiti tri sjajna igrača i silne milijune za nova pojačanja, ali bivši predsjednik Bartomeu jednostavno nije htio ostati zapamćen kao predsjednik za vrijeme čije ere je najbolji igrač u povijesti kluba napustio Barcu.

Barcelona se nije još pripremila za vrijeme nakon Mesija, a on bi već za nekoliko tjedana mogao otići s Camp Noua slobodan kao ptičica. I što su onda postigli? Najbolji u povijesti, u kojeg su toliko ulagali, odlazi besplatno?

Barcelona bi si sama sebi zadala najteži poraz u povijesti kluba.