Messi obećao pješke hodočastiti Gospi ako Argentina bude prvak

Lionel Messi (35) i Argentina postali su svjetski prvaci i tako se ispunila najveća želja kapetana 'gaučosa'. Čarobnjak iz Rosarija godinama je isticao kako bi mijenjao sve nagrade i rekorde za "zlatnu boginju", a toliko je silno htio osvojiti Mundijal da je dao obećanje Blaženoj Djevici Mariji.

Argentinski novinar Martino Arévalo još 2017. izazvao je Messija da hodočasti do do Lujána ili do San Nicolása, dva najvažnija svetišta u zemlji, ako Argentina dođe do kraja turnira i osvoji SP.

Foto: HANNAH MCKAY

Messi je dao obećanje sunarodnjaku, a čak su stisnuli i ruke kako bi na tradicionalan način zajamčili usmeni dogovor. Tako će Messi, ako planira ispuniti vlastito obećanje, prehodati 50-ak kilometara od svoje kuće u mjestu Arroyo Seco do Bazilike svetog Nikole.

Legendarni je Messi tijekom karijere nekoliko puta istaknuo da je vjernik, a golove često posveti upravo Bogu tako da digne ruke i prstima pokaže prema nebu.

Reprezentacija Argentine i Messi konačno su u Katru ostvarili cilj i osvojili Svjetsko prvenstvo. Sada je red na Messiju da ispuni davno obećanje.

Najčitaniji članci