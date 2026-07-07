Messi opet promašio penal na SP-u i postavio negativni rekord

Aktualni svjetski prvaci Argentinci u drami su slavili protiv Egipta u Atlanti 3-2. 'Faraoni' su vodili sve do 79. minute, a poveli su golom Ibrahima u 15. minuti pa je na 2-0 povećao Ziko. Tada je slijedio nevjerojatni preokret Argentine, najprije je zabio Romero, Messi je pogodio za izjednačenje, a Enzo Fernandez postavio na konačnih 3-2.

Međutim, Argentini je u 20. minuti dosuđen penal nakon što je Hassan srušio Tagliafica u kaznenom prostoru. Kod lopte se našao, tko drugi nego, Lionel Messi, ali fantastičan egipatski golman Shobeir obranio je udarac s bijele točke.

2 - Lionel Messi is the first player in World Cup history to miss two penalties at a single edition (excluding shootouts).



Shock. pic.twitter.com/PThOcWlcat — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

Messiju je to bio drugi promašeni penal na ovom Svjetskom prvenstvu, prvi put se to dogodilo na utakmici grupne faze protiv Austrije. Time je postao prvi igrač u povijesti Mundijala koji je na istom turniru promašio dva penala. Penal protiv Egipta bio je njegov osmi na Svjetskim prvenstvima, a dosad je taj rekord držao Harry Kane sa sedam.

Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Srušio je još jedan rekord, od tih osam realizirao je samo četiri penala, a isti broj promašenih penala drži i Asamoah Gyan, nekadašnji reprezentativac Gane.

Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika iz zadnjeg susreta osmine finala u dvoboju Švicarske i Kolumbije.