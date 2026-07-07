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Messi opet promašio penal na SP-u i postavio negativni rekord

Piše Issa Kralj,
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Messi opet promašio penal na SP-u i postavio negativni rekord
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Foto: DALE ZANINE
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Drama u Atlanti! Argentina je preokretom srušila Egipat 3-2, a Messi je upisao i novi rekord s dva promašena penala na istom SP-u

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Aktualni svjetski prvaci Argentinci u drami su slavili protiv Egipta u Atlanti 3-2. 'Faraoni' su vodili sve do 79. minute, a poveli su golom Ibrahima u 15. minuti pa je na 2-0 povećao Ziko. Tada je slijedio nevjerojatni preokret Argentine, najprije je zabio Romero, Messi je pogodio za izjednačenje, a Enzo Fernandez postavio na konačnih 3-2. 

Međutim, Argentini je u 20. minuti dosuđen penal nakon što je Hassan srušio Tagliafica u kaznenom prostoru. Kod lopte se našao, tko drugi nego, Lionel Messi, ali fantastičan egipatski golman Shobeir obranio je udarac s bijele točke. 

Messiju je to bio drugi promašeni penal na ovom Svjetskom prvenstvu, prvi put se to dogodilo na utakmici grupne faze protiv Austrije. Time je postao prvi igrač u povijesti Mundijala koji je na istom turniru promašio dva penala. Penal protiv Egipta bio je njegov osmi na Svjetskim prvenstvima, a dosad je taj rekord držao Harry Kane sa sedam. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt
Foto: NATHAN RAY SEEBECK

Srušio je još jedan rekord, od tih osam realizirao je samo četiri penala, a isti broj promašenih penala drži i  Asamoah Gyan, nekadašnji reprezentativac Gane.

Argentina će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika iz zadnjeg susreta osmine finala u dvoboju Švicarske i Kolumbije.

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