Messi, Ronaldo, Vini i Mbappé odradili reklamu za Lego i lijepo zaradili. Evo koliko su plaćeni

Piše Ivan Kužela,
Messi, Ronaldo, Vini i Mbappé odradili reklamu za Lego i lijepo zaradili. Evo koliko su plaćeni
Nogometne legende Messi, Ronaldo, Mbappé i Vinícius zvijezde su nove Lego reklame. Iako se nisu stvarno našli zajedno, njihovi dvojnici odradili su posao, a cifre koje su dobili za reklamu su nevjerojatne

Četiri najveće nogometne zvijezde današnjice Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé i Vinícius Júnior sjele su za isti stol u novoj reklami za Lego. Riječ je o postavljanju Legovih kockica, odnosno svojih figurica na najprestižniji nogometni trofej kojeg su do sada osvojili Francuz i Argentinac.

Nijedan od aktera ne govori riječ, ali sve je jasno iz njihovih radnji. Svaki od njih cilja da svoju figuricu stavi na trofej, ali uvijek se netko drugi ispriječi rotacijom stola. 

Naravno da se četiri nogometna asa nisu našla na istom mjestu u isto vrijeme jer im gusti raspored to ne omogućuje. Njihovi dvojnici odradili su reklamu, a u montaži je sve izrađeno do najsitnijeg detalja.

@futborey0k4 Behind the scenes of the viral Lego commercial featuring Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé and Vinicius Júnior. They used body doubles for the entire shoot! #lionelmessi #messi #ronaldo #cristianoronaldo #mbappe ♬ Eyes of Fire - Anil Narain Matai

Američki sportski portal beIN Sports je iznio nenormalne cifre koje su nogometaši dobili za pojavljivanje u Legovoj reklami. Vinicius je dobio oko 280.000, Mbappé 740.000, Messi 2,25 milijuna i Ronaldo tri milijuna eura. 

Raspored i rezultati HNL-a
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali

