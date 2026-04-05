Messi, Ronaldo, Vini i Mbappé odradili reklamu za Lego i lijepo zaradili. Evo koliko su plaćeni

Četiri najveće nogometne zvijezde današnjice Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé i Vinícius Júnior sjele su za isti stol u novoj reklami za Lego. Riječ je o postavljanju Legovih kockica, odnosno svojih figurica na najprestižniji nogometni trofej kojeg su do sada osvojili Francuz i Argentinac.

Nijedan od aktera ne govori riječ, ali sve je jasno iz njihovih radnji. Svaki od njih cilja da svoju figuricu stavi na trofej, ali uvijek se netko drugi ispriječi rotacijom stola.

Naravno da se četiri nogometna asa nisu našla na istom mjestu u isto vrijeme jer im gusti raspored to ne omogućuje. Njihovi dvojnici odradili su reklamu, a u montaži je sve izrađeno do najsitnijeg detalja.

Američki sportski portal beIN Sports je iznio nenormalne cifre koje su nogometaši dobili za pojavljivanje u Legovoj reklami. Vinicius je dobio oko 280.000, Mbappé 740.000, Messi 2,25 milijuna i Ronaldo tri milijuna eura.