Messi suigraču koji se borio s rakom: Kao leš si, plašiš nas!

Eric Abidal 2011. godine obolio je od tumora jetre. Morao je proći niz operacija i na kraju je pobijedio opaku bolest. U trenucima kad je travnjak zamijenio bolničkim krevetom, bio je mršav, onemoćao od tretmana u borbi s bolešću.

No nije zaboravio na suigrače kojima je uoči utakmice odlučio poslati video poruku. Ali odgovor koji je došao najmanje je očekivao.

Otkrio je to u intervjuu za Canal+.

- Bio sam jako mršav i uoči utakmice poslao sam im video poruku. Znate što mi je Messi na to rekao? Da im više ne šaljem takve stvari jer ih to boli. Nisam tako gledao na to, htio sam ih ohrabriti, a oni su mi odgovorili da me vide kao kostura i kao leš te da ih to uznemiruje - rekao je Abidal, koji je u Barceloni proveo šest godina i vratio se na teren nakon transplantacije jetre.

POGLEDAJTE VIDEO

Wow. Abidal saying that during his time at the hospital he sent the team a video to cheer them up for a game but Messi told him that seeing him looking like a “zombie” depressed them all. Heartbreaking 😢 pic.twitter.com/lyKu77JS5i