Messi u krizi: Nije zabio Realu otkako je Ronaldo otišao u Juve

Real Madridu je u 42 utakmice zabio čak 26 golova, a u posljednjih sedam susreta - ćorak. Točnije, Leo Messi ne može zabiti Realu otkako je Cristiano Ronaldo otišao u Juventus prije dvije godine...

<p>Svima je jasno da je on već duže vrijeme daleko od svoje razine. Nema više onih njegovih prepoznatljivih solo prodora, majstorskih golova, golova iz slobodnih udaraca. A protiv Real Madrida je bio u potpunosti nevidljiv. Što se događa s<strong> Leom Messijem</strong>?</p><p>Iako su mu 33 godine, Argentinac je već neko vrijeme u drastičnom padu forme. U prošloj sezoni je bilo naznaka o padu, ali to bi zasjenio povremenim bljeskovima i majstorijama. Zasitio se Barcelone i na kraju prošle sezone bio je na korak od odlaska zbog čelnika koji su klub bacili na niske grane, a Uprava ga je doslovno natjerala da ostane. </p><p>Vrhuška kluba je bila svjesna da klubu prijeti kolaps na svim razinama ako ih on napusti, ali uz to su bili i svjesni da su im je ostao mrzovoljni Messi. Bilo je pitanje kakav odnos će imati prema klubu, hoće li se boriti kao prije, može li klub konkurirati za trofeje. Prvo je izvrijeđao predsjednika Bartomeua, a onda najavio da će davati sve od sebe dok god je na Camp Nou. No, sudeći po utakmicama u aktualnoj sezoni, tako se baš ne čini.</p><p>U pet utakmica La Lige zabio je samo jedan gol, a i sveukupni dojam nije baš na nekoj razini. A njegovu aktualnu formu mogli ste vidjeti i u porazu od Reala (3-1).</p><p>Leo Messi je opet igrao ispod svake razine. Posipao je magiju na bljeskove, ali ove sezone je daleko od onih izdanja zbog kojih smo ga svi i obožavali. Čim Leo stane, cijela Barca se umrtvi. Vezni red na čelu s Coutinhom, Busquetsom i De Jongom je bio, blago rečeno, katastrofalan.</p><p>Gubili su svaki duel, pogotovo nizozemski nogometaš u kojeg klub toliko vjeruje i uzda se, falilo je brzine i eksplozivnosti, bili su spori u kretnjama, a o tranziciji i da ne pričamo. I upravo zbog toga Barcelona nije ništa uspjela napraviti u drugom poluvremenu u kojem je imala posjed lopte, jer nije znala kako to kapitalizirati. A Real se povukao i znao je vrlo dobro kada ubosti.</p><p>Barcelona je postala momčad koja previše ovisi o Argentincu. To je u prethodnih nekoliko sezona funkcioniralo jer je bio u vrhunskoj formi, ali sada, kada i on ne briljira, stvari su se zakomplicirale. Real Madridu je u 42 utakmice zabio čak 26 golova, a u posljednjih sedam susreta - ćorak. Točnije, Leo ne može zabiti Realu otkako je Cristiano Ronaldo otišao u Juventus prije dvije godine. Neki će reći da mu je odlaskom Ronalda otišla i motivacija, ali ne bismo baš tako rekli. Ipak su utakmice protiv Reala nešto iznad svega, a porazi u takvim susretima najviše bole.</p><p>E sad. Je li razlog ovakve forme drastičan pad u njegovoj igri ili samo iskazivanje nezadovoljstva prema Upravi kluba, teško je reći. Ali nitko nije očekivao da će Leo, u 33. godini života, pasti na ovako nisku razinu gdje svaku treću utakmicu pognute glave napušta teren, a poslije svakog poraza prekriva glavu rukama od sramote i očaja.</p><p> </p>