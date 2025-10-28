Obavijesti

Messi: Volio bih igrati na SP-u 2026., ali pod jednim uvjetom

Messi želi igrati na SP-u 2026., ali odluka ovisi o njegovoj fizičkoj spremnosti! Uvjeren je da može pomoći Argentini u obrani naslova svjetskih prvaka

Argentinska nogometna zvijezda, 38-godišnji Lionel Messi, izjavio kako se nada da će igrati na SP-u 2026., ali da će odluku donijeti kad se uvjeri da je fizički 100 posto spreman te da svojom igrom može pridonijeti momčadi u obrani naslova svjetskih prvaka. 

- Posebna je stvar igrati na Svjetskom prvenstvu. Želio bih igrati sljedeće godine ako ću biti spreman i ako ću biti u stanju igrati ulogu koja bi pomogla reprezentaciji. Kada sljedeće godine krene predsezona s Interom iz Miamija, onda ću na dnevnoj bazi moći ocijeniti da li mogu na SP-u biti na 100 posto i hoću li biti koristan reprezentaciji - kazao je Messi u intervjuu za NBC News. 

Ove sezone je Messi u američkom MLS-u bio najbolji strijelac s 29 golova, a tome je pridodao i 16 asistencija. U Inter iz Miamija je stigao u ljeto 2023., a nedavno je produžio ugovor s američkim klubom do kraja 2028. godine. 

Club World Cup - Group A - Al Ahly v Inter Miami CF
Foto: Hannah McKay

- Žarko bih želio igrati na Svjetskom prvenstvu i biti u mogućnosti na terenu braniti naslov koji smo osvojili u Katru 2022. Igrati za reprezentaciju je ostvarenje snova. Imao sam sreće što sam individualno i momčadski ostvario sve sa Barcelonom, ali je istina da mi je u karijeri nedostajao veliki rezultat s reprezentacijom. Osvajanje naslova svjetskog prvaka s Argentinom bio je moj životni san. Uostalom, ako bilo kojeg nogometaša upitate o čemu sanja, on će vam reći da je to naslov svjetskog prvaka - izjavio je Messi.

Messi je osam puta proglašen za najboljeg nogometaša na svijetu, s Barcelonom je deset puta bio prvak Španjolske te je osvojio četiri Lige prvaka. Prije dolaska u SAD još je dva puta bio prvak Francuske s PSG-om, ali s reprezentacijom Argentine je prvi trofej osvojio tek 2021., kada su pobijedili na Copa Americi. Godinu dana kasnije stigla je kruna njegove karijere, kada je predvodio Argentinu do naslova svjetskog prvaka.

