Messijevi trenuci bijesa protiv Hrvatske: Unosio se Striniću u lice pa odjurio u svlačionicu

Nakon trećeg gola, pognuo je glavu i krenuo prema centru. Nitko ga nije vidio tako nemoćnog i očajnog. Ivan Strinić zalijepio se za njega i nije mu dao disati cijelu utakmicu. Iznerviran i frustriran, udarao ga je i gurao, pokušao isprovocirati, ali Strina se nije dao. Strpao ga je u džep.

PETKOVIĆ O LIVAKOVIĆU:

Scenama pokunjenog Lea Messija svjedočili smo prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji kada su se posljednji put susrele Hrvatska i Argentina. Isprašili smo ih 3-0 i s prvog mjesta odjurili u osminu finala, a ostalo je sve, kako se veli, priča za povijest.

Argentinci su provocirali naše reprezentativce, udarali, služili se prljavim potezima, prigovarali sucu za svaku njegovu odluku. I kao vrhunac bahatosti, nakon poraza nisu imali obraz niti stisnuti ruku i čestitati protivniku. Pa čak ni Leo Messi, jedan od najvećih u povijesti. U nogometu mu nema premca, ali poznat je kao izuzetno loš gubitnik i čovjek koji baš nema fair play manire. Tu daleko kaska.

Foto: Andreas Gebert/DPA

Tijekom utakmice u Nižnji Novgorodu, unosio se u lice Striniću i prijetio mu. Bio je totalno nemoćan.

- Iskreno, nisam ga ni čuo. Nije to bilo ništa posebno, ja sam pao preko njega, on preko mene, gurnuo sam ga kad sam vidio da ide prema meni... Sudac mu je trebao dati žuti karton, međutim to je ipak Messi, sigurno da i on osjeća respekt i da mu je oprostio. Kažem, nije bilo ništa posebno, bio je malo nervozan i frustriran, što je i logično, kod takvog rezultata sve smeta. Ma što ću mu zamjerati, ima toga koliko hoćete na svakoj utakmici, samo, ovo je bio Messi, pa to sad svi gledaju drugačije. On i Ronaldo su dvojica najboljih nogometaša na svijetu, ali eto, nije se baš naigrao protiv nas - pričao nam je tada Ivan Strinić.

Foto: David Klein

Argentinski izbornik Jorge Sampaoli i argentinski reprezentativci otišli su s travnjaka bez pozdrava. Nepoštovanje koje je razljutilo izbornika Zlatka Dalića. Jedini izbornik uz kanadskog Johna Herdmana koji mu nije stisnuo ruku nakon poraza.

- Na žalost ništa. I to me žalosti. Da čovjek izgubi utakmicu i ne pozdravi. Nikad nisam otišao s terena a da nisam pozdravio protivnika, izgubio ili dobio. Nikad. Uoči utakmice poklonio sam mu hrvatski dres i sad mi je baš drago da će mu za uspomenu ostati taj lijepi poklon. Moraš biti dostojanstven i čestitati, bez obzira što se dogodilo. Red je čestitati momčadi koja te dobila, koja te razvalila, bez obzira u kojoj ti muci bio i problemima. On to nije napravio i pao je u mojim očima, to ne može biti veliki trener.

Foto: Andreas Gebert/DPA

Messi se nije ponio ništa bolje od svojih suigrača i tadašnjeg izbornika. Nakon poraza je u bijesu odjurio u svlačionicu. Nije se udostojio stisnuti ruku ni tada klupskom suigraču iz Barcelone Ivanu Rakitiću. Ipak, nakon što je Hrvatska pobijedila Island u posljednjem kolu i pripomogla Argentincima da uđu u osminu finala, oprala ga je grižnja pa je po Raketi poslao 30 dresova našoj reprezentaciji. Nažalost, Strinić svoj nije dobio jer ga je netko ukrao.

- Nemam, nestao je negdje u transportu, nekome se očito toliko svidio da ga je odlučio zadržati. Šteta, premda nisam zaluđen sakupljanjem dresova.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Richard Martin

Na Messijevu radost, Strinića više nema. No, tu su Perišić i Brozović koji su mu i tada disali za vratom, a Strininu zadaću morat će ovaj put izvršiti Borna Sosa kojeg čeka težak zadatak.

Bit će to Messijeva četvrta utakmica protiv Hrvatske, a vjerojatno i posljednja. Prvi put je igrao 2006. godine u Baselu kada je i zabio debitantski gol za reprezentaciju. No, mi taj susret pamtimo po nečemu drugome. Pobjedi 3-2, ali i debiju maestra Luke Modrića. Igrali smo i prijateljski susret 2014. godine u Londonu, Argentina je slavila 2-1 protiv kombiniranog sastava naše reprezentacije. Ovaj put je ulog puno, puno veći. Pa čak i od one utakmice otprije četiri godine.

Bitka za finale Svjetskog prvenstva. Messijeva posljednja prilika da se dočepa 'zlatne božice' i dođe uz bok Maradoni. Jedino što mu nedostaje u karijeri. Ne sumnjamo kako će Argentinci biti još prljaviji i žešći, sve kako bi se domogli cilja, ali Mandžo je prije četiri godine pokazao kako se nositi s tim provokacijama. Pa neka oni samo provociraju, mi ćemo, nadamo se, opet slaviti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najčitaniji članci