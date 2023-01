Metličić: Brine me Cindrić, već na nekoliko natjecanja je čudan

Baš nam je poraz od Egipta teško pao. U bezizlaznoj smo situaciji, ali treba vjerovati dok god ima i male šanse, rekao je Petar Metličić u studiju RTL-a.

Lagana pobjeda nad SAD-om bila je posve očekivana, no još nismo preboljeli potop u petak.

- Vidjeli smo puno slabosti, nismo postojali na terenu od početka do kraja. Golmani su zakazali, imali su možda psihološki pritisak malo veći nego ostali igrači, ali ni obrana im nije uopće pomagala - nastavio je Metličić, a Drago Vuković je naglasio:

- Da smo igrali još tri sata, ne bismo preokrenuli!

Goran Šprem bio je u petak posebno emotivan, a večeras je rekao:

Foto: RTL

- Volio bih da se pošamaraju međusobno u svlačionici, potuku, da sve izađe iz njih. Ali volio bih i da osvoje medalju i vrate se kući i meni opale šamarčinu te kažu 'Što si pričao, vidiš da smo prava ekipa'!

Uvjerljiva pobjeda nad SAD-om nije mogla isprati taj poraz.

- Ovo je bio malo jači trening, nema ozbiljnih zaključaka nakon takve utakmice. Bilo je lakih golova, Amerikanci su se i malo prepali. I opet je bilo grešaka. Duvnjak nam je najvažniji u obrani, ali ako se ova tri igrača iza njega ne kreću i ne igraju dobro, to je lagano za napadače. U prvih 5-6 minuta nije bilo dobro - rekao je Metličić.

Čak i u ovoj utakmici izbornik Hrvoje Horvat na minuti odmora igračima je govorio:

- Ajmo, dečki, stisnite u obrani, ne može nas stalno Slavić vaditi!

Foto: PIXSELL

Osvrnuo se na to Goran Šprem:

- Slavić brani odlično, u prvom je dijelu imao deset obrana, ali daleko je to od idealnog, još neke stvari ne štimaju, ali ovo je sve priprema za ključnu utakmicu. Dečki nisu 'u rupi', izvukli su se i počeli igrati.

Vuković je posebno pohvalio jednog igrača:

- Šarac igra odlično u Bundesligi i iznenadilo me što je prvu utakmicu proveo na tribini. Vanjska linija Šarac, Karačić, Martinović izgleda odlično. Obranu treba poboljšati jer bilo je 5-5, treba više koncentracije agresivnosti. Makar, teško je igrati protiv igrača koji nisu top klasa jer ne znaš što će napraviti.

Naglasio je Drago još nešto:

Foto: PIXSELL

- Od Cindrića očekujemo puno više, protiv Egipta je igrao samo osam minuta, ne znam zašto, a igra u najboljem klubu na svijetu i trebamo ga.

Prokomentirali su još neke igrače.

- Od svega što možemo istaknuti nakon ove pobjede je Šarac, debitant, koji je odigrao jako dobro i šuterski i u obrani, ima samopouzdanja, ima osjećaj za igru, uplašili smo se kad je pao, ali u redu je. Rastrčali smo se i odigrali ozbiljno. Poznajem Šarca iz kadetskih dana, zanimljiv igrač, izgleda tromije, sporije, ali karakteran je i nezgodan je šuter. Volio bih da i u jačim utakmicama pokaže da može - rekao je Metličić, a Šprem se nadovezao:

- Bez vanjskog šuta se ne može. Inače smo s Duvnjakom, Cindrićem i Karačićem više haklali nego pucali iz vana, ali vanjski bombarderi su nužni za korak više.

Dragu Vukovića razveselila su krila:

- Napokon smo imali koju kontru, protiv Egipta nismo imali ni jednu. I ne treba ići u sredinu, pogotovo protiv jakih suparničkih igrača treba izbjegavati sredinu. Protiv nas će većina igrati obranu 6-0 i treba nam vanjski šut. Krila su imala odličnu realizaciju, što je sjajno za njihovo samopouzdanje. Slavić je skinuo neke prave zicere, a bez golmana ne možeš dobiti velike utakmice.

Najbolji je, smatra Metličić, bio Igor Karačić:

- On je u najboljoj formi u ove dvije utakmice, a najviše i igra u ozbiljnom klubu kao što je Kielce. Vidi se samopouzdanje, forma, surađuje odlično s pivotima i bekovima.

No, onda su se dotaknuli i bolne točke:

- Brine me Cindra. Rezerviran je i ne izgleda mi dobro, nije ni blizu onoga što može. I brine me Šebetić, totalno je van forme - rekao je Metličić pa se Šprem nadovezao:

- Cindrić je i na pripremama bio rezerviran. Ne znamo je li riječ o nekoj sitnoj ozljedi ili se štedi ili nije uhvatio ritam. On je igračina i treba nam puno više od njega za veliki rezultat. Znamo što može i kako igra godinama i voljeli bismo da to prelije u reprezentaciju. Očekujemo da nosi, povuče momčad. Nije on loš, ali očekujemo puno više. Ovako kako Cindra igra, takvih igrača ima još, a kakav može biti, nema ih puno.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Metličić je nastavio:

- Nije to samo na ovom natjecanju, već nekoliko natjecanja čudno izgleda, neprepoznatljiv je. On ne oscilira nego ne igra kao u klubu, u reprezentaciji je imao samo bljeskove. Ne znam u čemu je problem, ali on mora biti nositelj reprezentacije uz Karačića i Duvnjaka, a nije.

Prokomentirao je Pero i Martinovića:

- Igra dobro, šmeker je, ali može bolje, pogotovo obrambeno mora puno bolje da bi bio vrhunski igrač.

