'Mi smo favoriti? Da, jesmo, ali oni imaju Domagoja Pavlovića!'

Kad večeras u 20.15 sati na parket dvorane Jane Sandanski istrče rukometaši Vardara i PPD Zagreba, nekome će se možda učiniti da doživljava "deja vu". Međutim, ne radi se o tome, ovo je samo repriza jednog "filma" kojeg smo gledali prije točno pet godina. Zagreb je te 2013. igrao finale SEHA lige u Skoplju, protivnik je bio Vardar, a na klupi je bio Zlatko Saračević. U tom trenutku, doduše, kao pomoćnik treneru Borisu Dvoršeku, a ovoga puta kao šef. I da, Zagreb je tad pobijedio. Eh, kad bi barem sve opet bilo isto...

Naravno, situacija je danas potpuno drukčija. Prije pet godina veliki Vardar tek je bio u stvaranju, Rus Samsonenko tek je došao i krenuo postavljati temelje. Danas je Vardar aktualni prvak Europe, vjerojatno najbolja rukometna družina koja hoda Europom, momčad koja na klupi ima vjerojatno najboljeg trenera današnjice, čudesnog Španjolca Raula Gonzalesa. A ima i naše Cindrića, Karačića i Čupića, ima i Šterbika, i Borozana, i Dibirova, i Stoilova, i Maquedu... U prijevodu, Vardar je danas izraziti favorit.

- Da, po svemu smo mi favoriti, ali takva uloga ponekad ti i oteža posao. Potpuno sam siguran da ćemo do ovog trofeja doći samo u slučaju da budemo na najvišoj razini - kaže Luka Cindrić, a u sličnom tonu nadovezuje se i Igor Karačić:

- Povijest se ponavlja. Bio sam ovdje i prije pet godina, kad smo izgubili finale u Skoplju od Zagreba, i nikako ne želim da se to ponovi. Napravit ćemo sve da turnir završi onako kako želimo, pogotovo zato što ga doživljavamo kao dobru pripremu za sve ono što nas čeka u završnici Lige prvaka.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Oprezan je i veliki Arpad Šterbik, koji je fenomenalan i na pragu petog desetljeća života.

- Ako ne budemo na vrhunskoj razini, Zagreb će itekako imati šanse u ovom ogledu. Moramo se jako dobro pripremiti za protivnika kao što je Zagreb, biti spremni za sva iznenađenja koja će nam pripremiti. Jesmo mi favoriti, pogotovo pred našom publikom, ali treba to pokazati i na terenu - upozorio je Šterbik.

I nije to nikakva "pila naopako", u Vardaru doista respektiraju Zagreb. Uostalom, da nije tako, da ne pristupaju na ovaj način svakoj utakmici, ne bi ni bili ono što jesu... Uz sve ostalo, poseban razlog za respekt je jedno ime koje svi spominju. Domagoj Pavlović.

- Pavlović je donio igri Zagreba neku sasvim novu dimenziju. Realno, Zagreb je puno jača momčad kad je on na terenu i morat ćemo dati sve od sebe da ga zaustavimo, limitiramo - kaže Šterbik.

U sličnom stilu govori i Cindrić, Pavlovićev suigrač iz reprezentacije. Njih dvojica su, uostalom, budućnost na poziciji srednjeg vanjskog, Lukina brzina i imaginacija u suradnji s Domagojevom silinom, snagom i hrabrošću.

- On je bez dvojbe ključni igrač Zagreba, uz njega je sve u njihovoj igri puno bolje, opasnije. Pokušat ćemo ga zaustaviti, to nam je prvi cilj, ali znamo da je to puno lakše reći nego učiniti - svjestan jeCindrić.

A taj Pavlović o kojem pričaju, dečko kojeg su ozljede posljednjih godina pošteno namučile, zabio je u polufinalu osam komada Celju, uključujući i onaj za pobjedu. Šut je to koji je išao 93 kilometra na sat...

- Vardar? Ma nema previše smisla govoriti o Vardaru, svi znamo kakva je to momčad, koliko su snažni. Naravno da nećemo odustati unaprijed, znamo da je pritisak na njima i mi ćemo pokušati iskoristiti svaku potencijalu šansu i iznenaditi ih na njihovu terenu - kazao je Pavlović, koji je "jednom i pol" nogom na odlasku iz Zagreba, jer čak i unatoč mukama s ozljedama pola Europe želi takvog igrača.

No zasad je još tu, kao i Igor Vori, koji igra svoj posljednji završni turniru SEHA lige u karijeri. Od ljeta će biti isključivo direktor reprezentacije.

- Ovo je lijepa šansa da vidimo koliko vrijedimo. Igramo protiv prvaka Europe, na njegovu terenu, u vrućoj atmosferi... Pritisak je na njima, mi ga uopće nemamo, želimo samo istrčati na teren i odigrati najbolje što možemo. Pa ćemo vidjeti kako će to završiti - istakanuo je Vori.

I, unatoč svemu, ne treba prerano otpisivati Zagreb.

- U sportu je sve moguće, na nama je da odigramo najbolje što možemo, pa gdje nas to odvede. Psihološki, ovo je najlakša utakmica za pripremu. Igraš finale, protiv prvaka Europe, u ovakvoj atmosferi... Ako to igraču nije dovoljna motivacija, izabrao je pogrešno zanimanje. Svjestan sam da moramo odigrati i iznad svojih mogućnosti ako želimo osvojiti ovaj trofej, ali siguran sam da nećemo unaprijed odustati - zaključio je trener PPD Zagreba Zlatko Saračević.

Dakle, večeras od 20.15 kreće velika bitka. Moćni Vardar protiv Zagreba kakvog nakon ove sezone nećemo više nikad gledati. Braća Valčić, Vori, Miklavčič, Marković... Svi oni igraju posljednju sezonu u Zagrebu, posljednja je ovo velika šansa da naprave nešto značajno, za pamćenje. A pobijediti prvaka Europe u Skoplju bilo bi baš to. Uspjeh za pamćenje.