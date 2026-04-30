Michael Jackson stiže u Burnley

Engleski nogometni klub Burnley, čije je ispadanje u niži rang potvrđeno prošlog tjedna, ostao je bez trenera. Scott Parker sporazumno je napustio klupu, a momčad će u posljednje četiri utakmice sezone voditi njegov dosadašnji pomoćnik Michael Jackson. Ova odluka izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Parker je na klupu Burnleyja sjeo u ljeto 2024. i u prvoj sezoni ostvario fantastičan uspjeh. Klub je suvereno vratio u Premier ligu, srušivši rekorde Championshipa s nizom od 33 utakmice bez poraza i osvojenih 100 bodova. Međutim, povratak u elitu bio je bolan. Momčad je upisala samo četiri pobjede, što je dovelo do neizbježnog ispadanja i narušenog odnosa s navijačima, pa je sporazumni raskid bio logičan slijed.

Iako imenovanje Michaela Jacksona zvuči senzacionalno, za poznavatelje prilika u klubu ono nije veliko iznenađenje. Jackson, bivši branič, već je jednom uspješno vodio momčad kao privremeni trener. U travnju 2022. godine, nakon odlaska Seana Dychea, u četiri utakmice ostvario je tri pobjede i osvojio nagradu za trenera mjeseca.

'Thriller' na Turf Mooru

Ova vijest poklopila se s globalnim uspjehom biografskog filma "Michael" o "kralju popa", koji je u prvom tjednu zaradio preko 200 milijuna dolara. Mnogi su odmah preplavili društvene mrežama duhovitim komentarima. "Burnley, jesi li dobro? Jesi li dobro, Burnley?", glasila je jedna objava, parafrazirajući stihove iz pjesme "Smooth Criminal".

Dok će Jackson voditi momčad u preostalim susretima protiv Leedsa, Aston Ville, Arsenala i Wolvesa, uprava kluba već traži Parkerovog nasljednika. Kao kandidat se spominje izbornik Walesa Craig Bellamy, koji je već radio u klubu, no njegova je želja voditi reprezentaciju na Euru 2028. Kao potencijalna opcija spominje se i Steven Gerrard.