Ni sam nisam očekivao da ću s 19 godina imati takvu ulogu u reprezentaciji. Trebam samo ostati prizeman i nastaviti raditi, skromno zbori ovaj mladić koji je dobio ime po Jordanu i Schumacheru
Michael Ružić za 24sata: 'San mi je igrati u NBA ligi i osvojiti medalju s Hrvatskom...'
Uzori su mu LeBron James i Dario Šarić, što se vidi u njegovim potezima, a u njegovoj igri možete primijetiti i dio od slavnog hrvatskog košarkaša Ante Tomića.
