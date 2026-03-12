Obavijesti

JAGUŠIĆ I DALJE NA KLUPI

Midtjylland s Erlićem dobio Forest u gostima, Matanovićev Freiburg izgubio od Genka

Piše HINA,
Midtjylland s Erlićem dobio Forest u gostima, Matanovićev Freiburg izgubio od Genka
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u domaćem 1-1 remiju s Romom, dok je Dominik Prpić s klupe ispratio 2-1 gostujući uspjeh Porta protiv Stuttgarta

Hrvatski branič Martin Erlić odigrao je čitav susret za Midtjylland u 1-0 gpstujućoj pobjedi protiv Nottingham Foresta u prvoj utakmici osmine finala Europske lige.

Jedini gol na utakmici postigao je Cho u 80. minuti. Gol pogledajte OVDJE

Igor Matanović odigrao je čitav susret za Freiburg koji je na gostovanju kod Genka izgubio sa 0-1. Gol je zabio El Ouahdi u 24. minuti.

UEFA Europa League - Lille v SC Freiburg
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Franko Kovačević ušao je u igru u četvrtoj minuti sudačke nadoknade u 2-0 domaćoj pobjedi Ferencvarosa protiv Brage do koje je mađarski sastav stigao pogocima Kanichowskyja (32) i Josepha (68).

Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u domaćem 1-1 remiju s Romom, dok je Dominik Prpić s klupe ispratio 2-1 gostujući uspjeh Porta protiv Stuttgarta. 

Adriano Jagušić i Tin Jedvaj nisu konkurirali za nastup u dresu Panathinaikosa koji je na svom terenu svladao Betis sa 1-0.

