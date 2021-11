Imali smo nekolicinu zaraženih i zato smo odgodili utakmicu. Trojica od tih igrača su izašli iz karantene pa će biti na raspolaganju za utakmicu, a dvojicu očekujemo do vikenda. Nismo imali zaraženih ovaj tjedan, a danas ćemo se opet testirati i vidjeti je li se nešto potkralo. 'Izvan stroja' su Kleinheisler i Jugović, a Miloš, Erceg i Brlek nisu na dispoziciji. No, očekujemo da Brlek u nedjelju dobije malu minutažu s B momčadi. Mierez neće biti u momčadi, on je bolestan, započeo je prije utakmice protiv Istre 1961 na Gradskom vrtu trener Osijeka Nenad Bjelica.

Prošli tjedan zbog zaraze korona virusom nekolicine članove prve momčadi Osijek je bio primoran odgoditi utakmicu protiv Rijeke, ali zato će izabranici Nenada Bjelice istrčati ovog vikenda protiv Puljana od kojih su izgubili na početku sezone (2-0).

- Teško nam je pao poraz u Puli, ali bio je više nego zaslužen. Nismo tamo odigrali dobru utakmicu, imali smo svoje prilike, ali se zasluženo prelomilo na stranu domaćina. Istra 1961 je tada bila u negativnom nizu, sada dolaze u Gradski vrt usred pozitivne serije, osvojenog boda na Maksimiru i pobjede protiv Lokomotive. Sigurno nas čeka zahtjevan zadatak, ali će igrači koji će istrčati pred naše navijače, koje pozivam da dođu i da nas podrže, pružiti svoj maksimum, a kada damo svoj maksimum onda su izgledi za pobjedu veliki.

Problematična je prošli tjedan bila pozicija golmana. Ivica Ivušić je već neko vrijeme ozlijeđen, a ostali su imali problema s virusom.

- Ono što nam je bio problem zadnji vikend je pozicija golmana. Jedan je izašao iz izolacije, a drugi sutra, ali mislim da će biti prerano da taj drugi koji će izaći bude u momčadi. Postoji mogućnost, ali vjerojatno će juniorski golman biti na klupi - jasan je Bjelica.

U napadu Istre sve bolje izgleda nogometaš Osijeka na posudbi, Dion Drena Beljo (19) koji će se htjeti dokazati pred trenerom.

- Drago nam je da je Beljo pronašao svoje mjesto u Istri. Sve ćemo poduzeti da on i drugi igrači Istre ne dođu do izražaja. Svakoj ekipi krila daju dobri rezultati, a protiv Lokomotive se vidjelo da su defenzivno dosta stabilni i sposobni u ofenzivi. To vam daje krila, ali krila ima i Osijek koji je u dobrom nizu - zaključio je Bjelica.

Utakmica 15. kola 1. HNL između Osijeka i Istre na rasporedu je u subotu, 6. studenog, s početkom u 15 sati na Gradskom vrtu.