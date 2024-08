Mierezov oproštaj od Osijeka: 'Odlazim sretan, a jednog dana mogao bih se vratiti u klub'

Prije nešto više od tjedan dana, Ramon Mierez (27) iznenadio je navijače Osijeka odlaskom iz kluba dan uoči ključne europske utakmice protiv Zire. Argentinski napadač sada će nastaviti svoju karijeru u Al Jaziri, klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Osijek je na njegovom transferu zaradio nešto više od tri milijuna eura, no treba napomenuti da će 20 posto tog iznosa pripasti njegovom bivšem klubu, Alavesu, prema klauzuli ugrađenoj prilikom Mierezova prelaska u Osijek.

Iako se Mierez već oprostio od kluba i navijača na Instagramu, to je sada učinio i službeno putem klupskih stranica.

- Teško je. Stigao je trenutak koji se puno puta činio tako dalekim. Ali mislim da je to sve dio ovoga što radimo i moramo donositi odluke u kojima ponekad malo više moramo misliti na svoje obitelji. Jako sam zahvalan na svemu, počevši od mojih suigrača pa sve do navijača, koji su me trpjeli i podržavali sve ovo vrijeme. Ovo su bile četiri godine u kojima mi se dogodilo puno važnih stvari u životu - rekao je Argentinac.

Kao oproštajni poklon od kluba, Mierez je dobio poseban dres s motivima njegovih proslava golova, kojih je u godinama koje je proveo u Osijeku bilo poprilično puno.

- Bile su to predivne četiri godine, kako u privatnom životu tako i u sportu. Moje kćeri su se rodile u Osijeku, sa svih strana osjetio sam ljubav koju nikad nisam mogao ni zamisliti. Hvala Bogu na svemu što je učinio za mene, pogotovo u mojoj drugoj godini ovdje, koja nije bila najbolja, ali navijači su bili uz mene i podržavali me, znajući da ću se ponovno ustati. Ne bih mijenjao ni za što četiri predivne godine koje sam proveo ovdje - dodao je.

Tijekom svoje četiri godine u dresu Osijeka, Mierez je nastupio u 152 utakmice, postigao 63 gola i upisao 14 asistencija. Dvaput je bio najbolji strijelac HNL-a;,u sezoni 2020./2021. postigao je 22 gola, dok je prošle sezone s 19 golova predvodio listu najboljih.

- Odlazim sretan jer sam bio dio ovog kluba. Razgovarao sam sa sportskim direktorom i stožerom, i vrata su mi otvorena. Ne možemo znati, jedino Bog zna postoji li dan kada bih se mogao vratiti svojoj kući, u ovaj klub - zaključio je Mierez.