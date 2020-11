Hrvatski napada\u010d mjesecima se priprema u Zagrebu, a nedavno je sparirao i s Filipom Hrgovi\u0107em. Mario izgleda jednostavno fantasti\u010dno. Uz vretenaste mi\u0161i\u0107e i s utezima u rukama napisao je:

Mihajlović kaže da Mandžo nije spreman? Mario mu pokazao

Mario Mandžukić (34) trenutno je slobodan igrač, a do kraja prijelaznog roka nije uspio ni s kim potpisati novi ugovor. Već nekoliko mjeseci nalazi se u Zagrebu gdje neumorno vježba

<p>Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, <strong>Mario Mandžukić </strong>(34) ponovo se našao na meti Bešiktaša koji ga je htio dovesti pred kraj ljetnog prijelaznog roka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mandžukić igra tenis</strong></p><p>Tada se Mandžo našao i na popisu želja šefova Bayerna, kada su bili u potrazi za rezervnim napadačem.</p><p>- Mandžukić bi mogao biti jedna od opcija. Hrvat je 2013. godine bio sastavni dio prve trostruke krune koju je osvojio Jupp Heynckes, a trenutačno je bez kluba - pisali su njemački mediji.</p><p>Razne su tu bile kombinacije, od Rusije do Turske, pa sve i do Njemačke gdje je proveo četiri godine svoje karijere. </p><p>Krajem rujna ove godine, Mandžukić se trebao pridružiti Vedranu Ćorluki, ali pregovori s <strong>Lokomotiv Moskvom</strong> su prekinuti jer su ga navodno pokušali prevariti. Transfer je praktički bio gotov, a onda je sve propalo. </p><p>Riječ je o klauzuli u kojoj stoji da mu se plaća obračunava po fiksnom tečaju ruskog rublja, odnosno 75 rublja za jedan euro, što je mnogo manje od dnevnog tečaja koji je tada iznosio 93. </p><p>Podsjetimo, Mandžukić je od<strong> Bešiktaša</strong> u listopadu tražio dvogodišnji ugovor uz godišnju plaću od 2.5 milijuna eura plus tri milijuna eura po potpisu ugovora, međutim turski velikan na to nije pristao.</p><p>Spominjao se u kontekstu talijanskih klubova Fiorentine i Sampdorije, Talijani su pisali da ga želi i Bologna, no Siniša Mihajlović je rekao da ne želi strijelca najvažnijeg gola u hrvatskoj povijesti jer, prema njegovom mišljenju, nije spreman.</p><p>- Neću uzeti igrača samo da ga uzmem, čak ni kad se radi o Mariju. On nema ugovor, ali već neko vrijeme nema ni utakmicu pa bi mu trebalo mnogo vremena da se spremi i uklopi. Ne bi nam odmah pomogao - rekao je Mihajlović.</p><p>Super Mario kao da je vidio izjavu srpskog nogometnog trenera pa je na društvenim mrežama objavio fotografije na kojima vježba u teretani.</p><p>Hrvatski napadač mjesecima se priprema u Zagrebu, a nedavno je sparirao i s Filipom Hrgovićem. Mario izgleda jednostavno fantastično. Uz vretenaste mišiće i s utezima u rukama napisao je:</p><p>'Usmjerite svoje misli i snagu prema uspjehu'', napisao je Mandžukić, a Hrgović mu je odgovorio: ''Čini mi se da ću se morati bolje spremiti za idući sparing!''</p>