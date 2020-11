Bjelica: Najbolja naša utakmica otkad sam tu, baš smo ozbiljni

Nakon današnje utakmice između Osijeka i Lokomotive (2-1), Nenad Bjelica opravdano je pohvalio svoju momčad, a ovo im je šesta uzastopna pobjeda u državnom prvenstvu

<p>Na današnjem derbiju osmog kola HNL-a, Osijek je pobijedio Lokomotivu 2-1 u zaostaloj utakmici osmog kola 1. HNL u Gradskom vrtu.</p><p>Trener Osijeka <strong>Nenad Bjelica</strong>, zadovoljan je ne samo rezultatom nego i igrom svoje momčadi koja je opet pokazala da igra kvalitetan nogomet.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo bez pola momčadi uoči WAC-a</strong></p><p> </p><p>Bjelica je iznova pokazao stručnost i spremnost svoje momčadi na terenu, koja je tijekom igre pokazala dominaciju i stvorila brojne šanse. </p><p>Zadovoljan je odigranom utakmicom te smatra kako su zasluženo pobijedili i uzeli tri boda. </p><p>- Prvenstveno sam zadovoljan zbog pobjede i prikazanog zalaganja. Imali smo jako puno prilika, mogli smo sve riješiti do sredine drugog poluvremena, a onda sami sebe dovedemo u situaciju da moramo strijepiti do kraja. No, svakako smo zaslužili bodove jer smo odigrali najbolje otkako sam trener Osijeka! S druge strane protivniku smo jako malo toga dopustili. U nogometu znaju biti kažnjeni promašaji, na svu sreću ovaj puta se to nije dogodilo. Priveli smo utakmicu kraju uz još jednu pobjedu - rekao je Bjelica.</p><p>Trener Osijeka pohvalio je neke od svojih igrača, svjestan je propusta na utakmici protiv Koprivnice, ali smatra da su ozbiljna momčad s igrom na visokoj razini, što su upravo danas i pokazali.</p><p>- Vrlo je važno da smo nakon Koprivnice, gdje nismo stvorili puno šansi, pokazali da možemo biti vrlo opasni većim dijelom susreta. Jako sam zadovoljan igrom Kleinheislera i Pilja, drago mi je zbog njegovog lijepog gola, a vjerujem da će ga i Laszlo ubrzo zabiti jer ga toliko želi. Zadovoljan sam i s Boharom, Ercegom, Mierezom, njihovim suigračima u obrani koji su također bili na visokoj razini. Veseli me kako izgledamo na terenu, kako trčimo i zalažemo se. Mi smo vrlo ozbiljna momčad koja igra isto takav nogomet - dodao je osječki kormilar.</p><p> Iduću utakmicu igraju protiv Hajduka na Poljudu, a Bjelica i tamo očekuje puno toga dobrog.</p><p> - Nadam se da ćemo se još više dizati, vratili su nam se neki igrači već protiv Lokomotive, neki drugi se vraćaju za subotu i konkurirati će za sastav na Poljudu. To je sada velika i žestoka konkurencija. Kada dobijete šansu onda je morate iskoristiti. Međutim, nisam bio zadovoljan ulaskom nekih pričuva, kada smo trebali svježinu i dodatnu energiju. To je moralo biti bolje i sigurnije, definitivno - zaključio je Bjelica.</p><p>Poslije devet odigranih kola, Osijek je zaključno s ovom utakmicom, odnosno šestom pobjedom u nizu došao na četiri boda do Dinama.</p><p>U subotu 7. studenog Hajduk će ugostiti Osijek, a utakmica počinje u 17:05 sati. </p>